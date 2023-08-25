2023北海潮與火倒數計時　新北浪漫藝術裝置美拍打卡熱點

▲2023北海潮與火精彩火舞表演不容錯過。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023北海夜金閃閃「北海潮與火」自即日起至9月3日止，在新北市金山區的中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園與萬里區大鵬足湯公園等3個展區，展出5組由國內外藝術家團隊結合主題與北海岸景觀的戶外藝術裝置，展覽期間每天下午5點亮燈至晚上9點；每周六晚間由即將成真火舞團在中角灣帶來震撼力十足的《燃薪交匯：青農火的永續饗宴》火舞演出，還有青農火BBQ派對及浪潮市集。

新北市景觀處長林俊德表示，2023北海潮與火以「青農」為主題進行推廣，展現藝術力與青農力浪潮。戶外藝術裝置《潮火共生》展，分別是中角灣的「潮火展區」以及中山溫泉公園及大鵬足湯公園的「共生展區」。潮火展區的由墨西哥籍藝術家LUA RIVERA創作，使用金屬和編織布料製成，呈現風吹過水面產生漣漪後演變成波浪，最後創造出海岸線上所見的破碎波浪形狀。

▲中角灣國際衝浪基地《WAVE》是網美打卡熱點。

林俊德說，共生展區展出的《初始》由禹禹藝術工作室創作，用竹子做為主要素材，以兩道弧線形塑出眼睛的輪廓，曲線堆疊宛如一步一腳印的人生修行之路，從土地出發耕疊出生命的高度與厚度，這個眼睛看向土地也望向天際，築起沉靜的空間，串流的光影連結北海岸的山海。

另外，《初始》設置在2022年8月完工的萬里大鵬足湯公園，設有溫泉泡腳池、停車場及YouBike站，並串連海濱自行車道，可經員潭溪自行車道、萬金自行車跨橋連接至周邊景點，來參與北海潮與火的朋友們，可以以此為起點，白天先來趟鐵馬泡湯遊，晚上悠閒欣賞繽紛浪漫的光環境及藝術裝置。

▲位於萬里區大鵬足湯公園「共生」展區的部分，則由知名藝術團隊禹禹工作室展出《初始》。

景觀處表示，2023北海潮與火即將進入尾聲，新北市景觀處於最後兩周六（8月26日及9月2日）在中角灣國際衝浪基地，提供由金山甘藷特製的創意點心。8月26日與9月2日晚上6點至7點半限量供應，只要現場在「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專按讚，即可進行兌換，數量有限換完為止。

另外，還有攝影貼文線上活動，只要在「賞花快報」臉書粉專指定貼文上傳今年北海潮與火相關活動照片，就有機會抽限量的「潮聚玩攻略」超值包。歡迎大家蒞臨參加，各項「2023北海潮與火」活動相關資訊與詳情請至活動官網查詢。

▲萬里區大鵬足湯公園可串連海濱自行車道，抵達金山、萬里多個景點。

▲即日起至9月2日的每周六晚間，將由「Coming+True+Fire+Group+即將成真火舞團」帶來火舞演出。