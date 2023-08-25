　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

皇帝企鵝生存危機！南極海冰消失　衛星曝「上萬雛鳥」集體死亡

▲▼皇帝企鵝。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 皇帝企鵝繁殖周期依賴海冰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

氣候變遷正威脅企鵝中體型最大的「皇帝企鵝」（Emperor Penguin）棲息環境，南極推估有多達1萬隻雛鳥在去年底集體死亡，因為在牠們長出能夠在海水中游泳的防水羽毛之前，冰層就融化破裂，很可能是因此淹死或溺死。

根據BBC，科研組織「英國南極勘測」（BAS）弗里特維爾博士（Peter Fretwell）和同事在《通訊-地球與環境》（Communications Earth & Environment）期刊上報導此事件，發生於2022年年底，地點在南極大陸西部面對別林斯高晉海（Bellingshausen Sea）的區域。

科學家追蹤皇帝企鵝在別林斯高晉海域的5個棲息地，分別為羅斯柴爾德島、威爾地灣、斯邁利島、布萊恩半島（Bryan Peninsula）及弗魯格納角（Pfrogner Point），利用歐盟的哨兵2號（Sentinel-2）衛星，能夠從企鵝留在白色海冰上的糞便觀察企鵝活動，從太空中也可看見這些棕色斑點。

每年3月隨著南半球冬季來臨，成年的企鵝會跳到海冰上，進行求偶、交配、產卵及孵蛋，接下來幾個月則會餵養雛鳥，直到雛鳥獨立。但有預測指出，至21世紀末將有逾9成皇帝企鵝聚落瀕臨滅絕，原因在於全球暖化，南極大陸季節性海冰（sea ice）正在縮小。

2018年至2022年期間，已知的60多個皇帝企鵝棲息地中，約有1/3已經受到海冰範圍縮小的影響。弗里特維爾說明，「皇帝企鵝繁殖周期依賴海冰，這是他們養育雛鳥的穩定平台。但若海冰面積未達應有的範圍，或是破得更快，這些雛鳥就會有麻煩。」

在地球的另一端，北極海冰穩定縮小的情形已經持續幾十年；南極狀況相對良好，直到2016年為止還在逐年擴大。

BAS南極海冰專家霍姆斯博士（Caroline Holmes）目前認為，海冰面積縮減與南極大陸周圍海水異常溫暖及一種特殊的風有關，這種風在別林斯高晉將海冰推回海岸，使其難以擴散。

她說明，北極的研究表明，若能以某種方式扭轉全球暖化，北極海冰就會恢復，儘管不清楚這是否同樣適用於南極，「我們有充分原因認為，若天氣足夠寒冷，就會重新形成海冰。」

弗里特維爾指出，經由這起雛鳥集體死亡的事件能夠預見未來，希望能夠減少導致暖化的碳排放，否則形同將這些企鵝推向滅絕邊緣。

ET快訊
獨／19歲男遭16煞狂虐4hrs慘死！　最小僅13歲
陸百萬網美被賣到菲律賓！　知情人曝她慘烈現況
慘烈！　上萬隻「企鵝寶寶」集體溺死
網紅行動電源爆炸　「2組序號」可免費換新
快訊／台北車站落軌！　女無生命跡象
臉書PO「比YA照片」　她400萬保險金沒了
快訊／新台馬輪撞船！　小船整艘沉沒
家暴台南Josh「被判賠16.8萬」　前妻這4物免賠！鄉民吵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普「嫌犯大頭照」周邊商品開賣了　標語宣誓：永不投降！

變異株BA.2.86現蹤更多國家　專家：尚無重症證據

18歲孕婦「走人行道」突然被小貨車衝撞　腹中8個月胎兒一起身亡

日本排放核廢水！南韓：學童午餐「未使用」日本漁產　大媽囤購海鹽

皇帝企鵝生存危機！南極海冰消失　衛星曝「上萬雛鳥」集體死亡

夜襲影片曝光！烏軍搭武裝快艇登陸克里米亞　擊殺30俄軍

蘇拉颱風原地打轉後「恐直撲台」！日本氣象廳預測路徑曝

喝湯感覺「口中刺刺的」　男發現吃到毛茸茸「帶爪老鼠腿」崩潰

詭異觸手伸出地表？她見「噁臭肉色」竟嗨翻　驚人真身曝光

結婚10年沒孩子　人妻買戒指「幫丈夫納妾」把乾妹妹娶進家

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

川普「嫌犯大頭照」周邊商品開賣了　標語宣誓：永不投降！

變異株BA.2.86現蹤更多國家　專家：尚無重症證據

18歲孕婦「走人行道」突然被小貨車衝撞　腹中8個月胎兒一起身亡

日本排放核廢水！南韓：學童午餐「未使用」日本漁產　大媽囤購海鹽

皇帝企鵝生存危機！南極海冰消失　衛星曝「上萬雛鳥」集體死亡

夜襲影片曝光！烏軍搭武裝快艇登陸克里米亞　擊殺30俄軍

蘇拉颱風原地打轉後「恐直撲台」！日本氣象廳預測路徑曝

喝湯感覺「口中刺刺的」　男發現吃到毛茸茸「帶爪老鼠腿」崩潰

詭異觸手伸出地表？她見「噁臭肉色」竟嗨翻　驚人真身曝光

結婚10年沒孩子　人妻買戒指「幫丈夫納妾」把乾妹妹娶進家

陸「囤鹽潮」導致食鹽漲價！官方警告：加大執法力度、嚴查囤積

全教總批義民中學事件「公權力消極」　教育部：發函查核私校聘約

輪椅網球國手目標巴黎帕運！拍影片募資盼更新輔具

婦人遭區間車撞上卡車底！直擊網友嚇傻　台鐵月台門研擬時程曝

2023台灣國際熱氣球嘉年華　8／24熱氣球光雕照亮知本溫泉

獨／19歲男遭虐4hrs慘死！16煞打到口渴買飲料...最小僅13歲　

失婚少婦迎第二春！郭雪芙穿白紗甜吻　幸福表情藏不住

《八尺門》楊烈開刀兩次！化療後現況曝光

南屯老牌月子中心被淘汰　房東整棟開價95萬招租

三顧新廠拿認證卻與幕後推手撕破臉　股價3個月大跌3成

國際熱門新聞

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

女遊民頭骨露出　爬滿蛆蟲狂竄！驚悚畫面曝

搭飛機前要先「量體重」！關鍵原因曝光

快訊／川普被捕收押！　涉嫌推翻喬治亞州總統選舉結果

川普收押！　「凝重步上專機」照片曝光

輝達行情短命　美股大跌373點

女主播突然失蹤　5年後發現埋高速公路下

川普640萬交保　美史上首位拍嫌犯照前總統

日本福島核廢水排放畫面曝！今公布化驗結果

普里格津罹難！　「靠這部位」認出遺體

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

日本各部門嚴陣以待 密切監測核處理水放射物質含量

川普嫌犯大頭照曝光　首發聲：我沒做錯事

皇帝企鵝生存危機　「上萬雛鳥」集體死亡

更多熱門

相關新聞

北科大「氣候變遷專題演講」　探討邁向淨零

北科大「氣候變遷專題演講」　探討邁向淨零

氣候變遷已成為全世界面臨的最大挑戰之一！桃園市副市長蘇俊賓13日出席於桃園高中舉行的「氣候變遷下的調適與因應」專題演講表示，氣候異常對民眾生活、經濟和環境造成嚴重的影響，而極端氣候所帶來的挑戰更是無所不在，期經由主講人李鴻源教授深入探討全球面臨的氣候變遷挑戰，今後公私部門如何攜手合作、邁向淨零。

狂舞20扭曲觸手！南極海驚現新物種

狂舞20扭曲觸手！南極海驚現新物種

敦煌壁畫的美與脆弱　張大千也是破壞者

敦煌壁畫的美與脆弱　張大千也是破壞者

挪威25年最強降雨　大壩潰堤沖走房屋

挪威25年最強降雨　大壩潰堤沖走房屋

龍捲風、冰雹警報　華府辦公室提早關門

龍捲風、冰雹警報　華府辦公室提早關門

關鍵字：

皇帝企鵝企鵝南極氣候變遷全球暖化

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面