挪威水壩「閘門失靈」洪水沖破大壩　房屋被沖走撞上橋樑

▲挪威多卡河氾濫附近地區全被河水淹沒。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

挪威近期遭漢斯（Hans）風暴侵襲，帶來近25年最強降雨量，連日豪雨在各地引發洪災和土石流。其中，一座水壩的放水閘門系統失靈，水位不斷上升，隨後洪水奔湧而下淹沒多條道路，樹木被連根拔起，還有房子整棟被大水沖走，撞上橋樑後支離破碎。

綜合衛報、路透社報導，連日暴雨導致挪威最長、水量最豐沛的格羅馬河（Glomma River）水位上升至50年來最高，湧入布拉斯克雷佛斯（Braskereidfoss）大壩控制室，導致閘門放水系統失靈，水位不斷上升，最後沖破部分堤防奔湧而下，淹沒附近發電廠、停車場及一條道路，所幸當時下游居民都已疏散完畢，沒有造成傷亡。

▲▼挪威布拉斯克雷佛斯水壩潰堤。（圖／路透）

警方發言人湯森（ Fredrik Thomson）表示，在閘門放水系統失靈時，他們曾考慮在河壩堤堰炸出一個開口，讓河水順勢流出，但由於無法預測及控制爆炸的威力，且可能釀成更嚴重的問題，最終沒有採取這項措施，目前河壩的水位已經逐漸下降。

另一方面，位於挪威中部的赫姆西拉河（Hemsila River）同樣水位高漲，將附近的移動式建築，整棟捲入河中，隨後撞上橋樑變得四分五裂。挪威水資源和能源局（Norwegian Water Resources and Energy Directorate，NVE）指出，挪威東部和中部地區仍處於紅色警戒狀態，許多河流水位皆創下新高。