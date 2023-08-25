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真的太熱！時力喊訂「高溫假」和「高溫津貼」　保障勞工暫時免出勤

▲▼時代力量「高溫紀錄創新高 勞工要有退避權 」記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量「高溫紀錄創新高 勞工要有退避權 」記者會。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

因應極端氣侯來襲，今年夏日高溫屢破紀錄，時代力量黨團25日邀請中華快遞企業工會、台灣鐵路產業工會召開記者會指出，政府應研擬高溫假及高溫津貼制度，在極端氣溫下工作，勞工應有退避權，當溫度達一定標準時，勞工可以暫時免於出勤，「高溫」列為職場危險因子之一，政府也應比照危險津貼，訂定高溫津貼。

極端氣候來臨，熱浪席捲全球，今年7月更出現人類紀錄史上最高的地球平均溫度，國際勞工組織（ILO）估計，未來極端高溫的天氣恐讓人們無法在白天工作，2030年至少將導致8000萬個全職工作的勞動力損失。

邱顯智表示，根據氣象資料，台灣增溫速度比全球均溫上升還要快，台北上個月危險警戒就發布了12次，每天十多個縣市高溫警報連發。而全台因熱急症就醫的民眾次數，今年7月已暴增至875人，是前年同期數字的2倍以上，再再顯示落實勞工高溫工作的預防及保護已刻不容緩。

邱顯智指出，若雇主未提供勞工必要措施預防高溫危害，現行職安法已訂有相關裁罰。然而，去年政府實施戶外熱危害預防勞檢計9,619場，竟發現有高達三分之一以上事業單位違反規定，但其中只有3家遭裁罰，絕大多數檢查仍以限期改善為主，他主張，隨著氣候變遷加劇，高溫工作環境將更為嚴峻，政府對於違規業者的限期改善，應要有落日條款，加強課予雇主保護勞工的責任，並強化複檢次數，以確保業者有實質改善。

中華快遞企業工會理事郭勵治則表示，快遞從業人員多數都是使用自己的機車在戶外工作，紫外線最強、氣溫最高的時段從早上11點至下午1點間，運務也不會中斷。而由於中華快遞的客戶是銀行端，導致勞工需不斷從戶外進出銀行，加上銀行冷氣較強，在不斷地冷熱交替下，就很容易產生頭痛、中暑或其他熱傷害。

中華快遞工會認為，當溫度超過一定溫度時，應有更為彈性的工作時間安排，以避免高溫下工作，降低勞工熱傷害的風險，更應該在有業務需求，必須於高溫出勤時，給予適當的高溫津貼。

台鐵產業工會秘書長朱智宇以機務人員為例，因維修火車時，常需在機廠內進行焊接、設備維修更換，廠內30多度以上的工作環境，僅靠著工業電扇作為通風設備，十分悶熱不適，也曾出現中暑等熱傷害狀況，其惡劣工作環境成為台鐵機務人力流動率高原因之一，出現「台鐵長官吹冷氣，現場員工吹電扇」的荒謬狀況，這3年已有近300人離職，為台鐵離職人數最高的職種，直接衝擊交通運輸安全及量能。

邱顯智強調，社會上還有許多需要長時間忍受高溫曝曬、悶熱環境的勞工朋友，像是停機坪上修理拖拉飛機的機場員工、營建工地工人、郵局郵差人員、高爾夫球場上的桿弟及場地維護人員、外送員、保全人員等，隨著整體環境升溫的趨勢，無論戶外或室內、工廠作業區的勞動者，都將受到高溫所帶來的職業傷害，長期而言，除了無助於工作效率，也會降低勞動參與。

時力黨團表示，支持政府制定「高溫假」，在極端氣溫下工作，勞工應有退避權，當溫度達一定標準時，勞工可以暫時免於出勤。另外，高溫做為職場危險因子之一，政府也應比照危險津貼，訂定高溫津貼，以做為雇主要求勞工出勤、未能行使退避權的補償。 

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