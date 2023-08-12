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大陸 大陸焦點 特派現場

連呼吸都有錯？敦煌壁畫的絕美與脆弱　張大千也是「破壞者」

▲▼ 敦煌,莫高窟 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲第96窟是莫高窟最高的一座洞窟，其外附岩而建的「九層樓」是莫高窟的標誌性建築，高33公尺。 （圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／甘肅報導

莫高窟千年壁畫如何保存？時間嘀嗒流逝，在氣候變遷和人類活動下，文物「守護者們」肩上的擔子變得更加沈重。《東森新媒體ETtoday》記者日前實際前往甘肅敦煌，探究現代社會下的遺跡傳承和科技保護。

▲▼甘肅,莫高窟,敦煌,壁畫。（圖／視覺中國）

▲第45號特級洞窟為莫高窟盛唐時期的的代表窟之一。（圖／視覺中國）

千年壁畫被破壞

敦煌莫高窟俗稱千佛洞，以精美的壁畫和塑像聞名於世，一共有11個朝代、上千年的歷史，是世界上現存規模最大、內容最豐富的佛教藝術地。不過，莫高窟自20世紀初以來經歷不少劫難，超過4萬件文物流失海外，目前保存完好的洞窟僅剩492個。

最具爭議的當屬國畫大師張大千在1940年代，曾率妻兒門生在莫高窟考察逾2年，期間被指在描摹壁畫時，「先繪最上一層，繪後將其剝去，然後又繪再下一層，漸繪漸剝，冀得各代之畫法」，甚至會題寫自己的名字。

▲▼ 敦煌,莫高窟 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 趙聲良既是敦煌研究院黨委書記，亦是美術史研究者，守護敦煌近40年。（圖／記者蔡儀潔攝）

對此，敦煌研究院黨委書記趙聲良受訪表示，最早的敦煌壁畫有4層，先後經歷北魏時期、唐朝、五代十國、宋朝的敷泥補畫，張大千將透明的紙釘在牆上、撕開上層看下層，這些行為「確實造成破壞」。

「有功也有過，人物完人」，趙聲良話鋒一轉稱，要以歷史角度看待張大千的行為，當時其他民眾不瞭解敦煌且科技不發達，而他臨摹壁畫、舉辦展覽、推動成立藝術研究所等舉動，對敦煌藝術的傳播功不可沒。

▲▼甘肅,莫高窟,敦煌,壁畫。（圖／視覺中國）

▲敦煌研究院名譽院長樊錦詩在莫高窟做早期洞窟分期調查。（圖／視覺中國）

保護進行式

記者實地前往莫高窟，因正值暑期旅遊旺季，來一睹壁畫的民眾大排長龍等入場。在進窟前，工作人員再三強調不允許拿出手機，更不允許拍照。

據悉，入窟之所以不能拍照，主要原因並不是閃光燈，而是旅客逗留時產生的大量二氧化碳，會導致溫度和濕度升高，加劇壁畫脫落。因此，有網友就打趣道，在莫高窟內「連呼吸都是錯的」。

另外，氣候變遷亦對莫高窟造成嚴重威脅。全球環保組織綠色和平（Greenpeace）發布的研究報告指出，甘肅大暴雨次數變得更加頻繁，導致洞窟面臨雨水滲透、洪水及土石流風險升高，進而造成壁畫表面鹽分累積與結晶引發剝落，部分甚至有可能在未來一年內消失。

趙聲良表示，風沙、濕度、溫度等的改變都會影響壁畫安全，他亦明顯感受到氣候變化，譬如2、30年前到敦煌時非常乾燥，戈壁灘上寸草不生，但現在發現竟也長出綠草，「我們也很緊張」；目前已建立專門的監測系統，主要觀察濕度變化。

趙聲良指出，為減少溫度、濕度變化，莫高窟會控制每日接待量，最大接待限度是1.8萬人。現階段，莫高窟僅開放8個石窟供民眾網上預約，很多人需要提前半個月訂，若無提前預約則須購買應急門票的話，只能觀看4個窟。

▲▼甘肅,莫高窟,敦煌,壁畫。（圖／視覺中國）

▲敦煌研究院大力推進數位化。（圖／視覺中國）

科技傳承

文物保護需要科學技術，趙聲良表示，近年很多年輕人願意來敦煌做研究，包括化學、物理、地質學、氣象學人才，目前有博士利用奈米技術保護壁畫。

「敦煌學已經是一門國際性學科」，趙聲良指出，疫情前每年都會去國外講課，並與美國、日本、英國等地學者進行交流，還經常有台灣教授帶學生來觀摩，其中臺北藝術大學名譽教授林保堯「研究得非常好」，雙方亦有合作。

在過去20年間，敦煌研究院還積極推動數位化，透過對文物進行全面的數位化採集、加工和存儲，將獲得的圖像、影片、三維等多種數據和文獻數據匯集起來，構建起一個多元化與智能化相結合的石窟文物數位化資源庫

「將來萬一有不可抗拒的原因令壁畫掉了、沒了，我們可以完完整整把它複製出來」，趙聲良指出，數位化的精度達到原作2倍左右的大小，「我們的願望就是以後限制放開，像敦煌這樣文物寶庫，可以令更多人看到。」

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