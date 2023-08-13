北科大「氣候變遷專題演講」　探討公私部門合作邁向淨零

▲副市長蘇俊賓(左)感謝李鴻源教授(右)於北科大專題演講「氣候變遷下的調適與因應」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

氣候變遷已成為全世界面臨的最大挑戰之一！桃園市副市長蘇俊賓13日出席於桃園高中舉行的「氣候變遷下的調適與因應」專題演講表示，氣候異常對民眾生活、經濟和環境造成嚴重的影響，而極端氣候所帶來的挑戰更是無所不在，期經由主講人李鴻源教授深入探討全球面臨的氣候變遷挑戰，今後公私部門如何攜手合作、邁向淨零。

蘇副市長說，今日專題演講的主講人李鴻源教授，年輕時在省政府水利處擔任處長，過去也曾擔任台北縣副縣長及內政部長等職務，對於台灣從北到南的國土情況掌握度非常高，並且非常宏觀專業，是今日專題的最佳主講人，而李教授最難得的是積極投入許多重要議題，包括擔任市府「公共工程體檢會」總顧問，針對桃園公共建設品質進行體檢，避免未來可能發生的錯誤，並從中找到未來的解方。

教育局表示，此次講座中，李鴻源教授重點闡述當前氣候變遷的現狀和趨勢，更談及企業邁向淨零減碳策略及政府相關資源。桃園市做為全臺第一工業科技大城，近年推動「桃園市工廠綠色化輔導計畫」，期盼藉由「獎勵低碳科技產業」、「改善補助工業鍋爐」、「補助綠色交通運具」及「工廠綠色化輔導」等四大項目，減少空污與碳排，且為符合國際減碳趨勢，推動「奔向淨零」倡議，並持續透過「產業轉型」、「實現綠色運輸政策」、「再生能源與節能」重點策略帶領桃園邁向淨零無碳排、永續發展的未來。

包括立法委員萬美玲、市府教育局長劉仲成、桃園區長許敏松、國立臺灣大學土木工程系暨TESG大聯盟召集人李鴻源教授、國立臺北科技大學管理學院院長范書愷、桃園市國立臺北科技大學EMBA校友會理事長呂朝福、桃園市家長會長協會桃園區分會總會長陳家驊等均一同出席活動。