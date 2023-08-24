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傳瓦格納車隊「駛向俄羅斯」　白俄羅斯緊急阻擋

▲▼ 瓦格納戰士。（圖／翻攝自烏克蘭國家抗敵中心）

▲圖為瓦格納戰士。（示意圖／翻攝自National Resistance Center）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納首腦普里格津23日驚傳墜機，依據白俄羅斯地下組織最新說法，在普里格津疑似罹難的消息傳出後，瓦格納戰士正組隊離開白俄羅斯營地前往俄羅斯，白俄羅斯安全部門人員試圖阻止傭兵車輛離開。

烏克蘭真理報引述白俄羅斯獨立軍事監測媒體「白俄羅斯哈吉」（Belarusian Hajun）消息指出，白俄羅斯部分瓦格納營地23日晚間關閉。烏克蘭國家抗敵中心（National Resistance Center）也取得相同消息。

瓦格納車隊可能駛向俄羅斯邊境，但白俄羅斯安全部門試圖阻止傭兵車輛離開。在此之際，瓦格納傭兵營地所在的采爾村（Tsel）附近出現網路嚴重中斷的狀況。

BBC報導，俄羅斯總統普丁截至目前並未針對普里格津的生死發表評論，克里姆林宮尚未證實普里格津已死，普丁可能正在等待這起墜機事件的官方說法。

墜機原因目前尚不清楚，有消息稱飛機上的酒箱中藏有炸彈，瓦格納相關社群帳號則指控俄軍擊落這架飛機。與瓦格納有關的Telegram頻道已經公開警告，殺害普里格津將招來後果，其中一種說法包括攻占克宮，「有關瓦格納首腦普里格津去世的謠言，我們要開門見山地說，我們懷疑普丁領導的克宮官員企圖殺害他。」

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