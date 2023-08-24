瓦格納首腦飛機最後30秒突急墜　普丁指名人選「灰髮」不在機上

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納首腦普里格津驚傳墜機喪命的消息，依據航跡追蹤網站flightradar24數據，其實飛機起飛後原本毫無異狀，直到最後30秒才急速下墜。目前失事飛機乘客名單已經曝光，除了普里格津之外也有多名瓦格納高層，不過先前被總統普丁指名的綽號「灰髮」前陸軍上校特羅舍夫（Andrey Troshev）不在機上。

▲俄羅斯失事飛機乘客名單包括瓦格納首腦普里格津。（圖／路透、翻攝自X）

綜合路透等報導，俄羅斯航空公司已證實普里格津是這架失事飛機的乘客之一，這架飛機從莫斯科起飛前往聖彼得堡的途中墜毀。航班追蹤網站Flightradar24公關主任佩臣尼克（Ian Petchenik）指出，飛機出事的時候筆直下墜，在最後短短30秒內，從2.8萬英尺（約8534公尺）的飛行高度急速下降8000多英尺（約2438公尺）。

▲救援人員抵達墜機現場。（圖／路透）

依據影片，飛機機鼻幾乎是直直朝下墜落，機身後方冒著黑煙或水汽。佩臣尼克指出，不論當時到底發生何事，這一切發生地非常快，但在飛機急速下墜之前，「並沒有跡象顯示飛機出現任何問題。」俄羅斯當局已展開刑事調查，釐清事故原因。有消息人士透露，飛機可能是被一枚或多枚地對空飛彈擊落，但路透社無法證實相關消息。

▲普里格津（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／達志影像／美聯社）

這架失事飛機的乘客名單已經公布，除了普里格津，還有多名瓦格納高階成員，包括普里格津副手烏特金（Dmitry Utkin）、普羅普斯汀（Sergey Propustin）、馬卡良（Evgeniy Makaryan）、托特明（Aleksandr Totmin）、切卡洛夫（Valeriy Chekalov）、馬圖耶夫（Nikolay Matuseev）。

界面新聞指出，機上名單並不包括曾被總統普丁看好的潛在繼任領導人特羅舍夫（Andrey Troshev）。外傳瓦格納先前發動叛變時，普丁向瓦格納戰士提議由特羅舍夫接任組織領導職務。

▲特羅舍夫2016年12月9日出席在克里姆林宮舉行的慶祝祖國英雄日招待會。（圖／路透）

特羅舍夫綽號「灰髮」，1953年4月出生於前蘇聯列寧格勒，是瓦格納的創始成員與執行董事，以參謀長的身分直接參與瓦格納在敘利亞的軍事行動，扶植敘利亞政權並鎮壓敘利亞平民。

特羅舍夫曾經是俄羅斯內務部西北部聯邦管區的快打部隊雇員，也是車臣與阿富汗戰爭的老兵，由於在阿富汗的傑出表現被授予2枚紅星勳章（Order of the Red Star），在車臣行動後又被授予2枚勇氣勳章和1枚二級祖國功勳勳章，2016年還出席克里姆林宮舉辦的祖國英雄日招待會。