普丁多次打壓政敵！　美官員曝「早料到普里格津會死」

▲瓦格納集團首腦普里格津23日驚傳墜機身亡（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津23日驚傳墜機身亡，目前克里姆林宮僅表示，普丁已得知此消息。由於普里格津先前曾領軍叛變，最終在白俄的調停下撤兵，各界也將此次事件的矛頭指向普丁。美方則稱，普丁先前就曾有多次打壓政敵的紀錄，因此對普里格津的死並不感到意外。

根據CNN報導，俄羅斯當局稱一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，23日在特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀，造成機上10人死亡，無人生還，而普里格津（Yevgeny Prigozhin）也是搭乘名單之一。

由於普里格津先前曾領軍叛變，因此外界將矛頭指向俄羅總統普丁（Vladimir Putin），美國匿名官員也指出，美方對於普里格津的死並不感到意外，普丁先前就曾有多次打壓政敵的紀錄，拜登政府在很大的程度上早已預料到普里格津最終會死亡。

美國總統拜登稍早也直指，普丁可能就是這起事件的幕後黑手，「我確實不知道發生了什麼，但我並不感到意外。俄羅斯發生的很多事情是普丁背後支持。但我了解的還不夠多，不知道答案。」

►瓦格納高層團滅？俄墜機10死乘客名單曝光 神祕大咖也在機上

►俄官方人士稱「瓦格納飛機」疑遭炸毀！機身留有彈孔 現場畫面曝

►普里格津慘死「瓦格納可能下場」曝！ 專家點1關鍵：無人可替代