俄墜機現場「機尾殘骸」散落一地　瓦格納大樓亮起十字架哀悼

▲當地24日清晨，飛機殘骸還散落在現場。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯一架飛機23日墜毀10人死亡，失事飛機乘客名單包括傭兵組織瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），消息傳出後，聖彼得堡瓦格納辦公室所在的大樓亮燈，排成一個巨大十字架表達哀悼。到了當地24日，相關人員利用擔架抬起黑色屍袋，飛機尾部一部分及其他殘骸散落在附近地面上。

綜合路透、天空新聞等報導，普里格津曾在6月發動反對俄羅斯軍事領導層的短暫叛亂，儘管以失敗告終，但這也是總統普丁數十年來面臨的最大挑戰之一。23日當地下午6時左右，一架飛機從莫斯科準備飛往聖彼得堡，但飛不到160公里就墜毀，失事地點靠近特維爾市，乘客名單包括普里格津及瓦格納最高指揮官烏特金（Dmitri Utkin）。

當地24日清晨，路透社記者來到墜機現場，相關人員利用擔架抬起黑色屍袋，飛機尾部一部分及其他殘骸散落在附近地面上。

儘管社群媒體Telegram用戶「灰色地帶」（Grey Zone）聲稱普里格津已經遇害，但俄羅斯當局並未正式證實他的死亡，且並未對墜機原因發表評論，僅說成立特別委員會調查事故情況與原因。

墜機消息傳出後，聖彼得堡瓦格納辦公室所在的大樓部分樓層燈光亮起，從外面看過去，一排排亮起的燈光就像是排出巨大十字架，表達哀悼。民眾也在辦公室附近獻上鮮花，點起蠟燭。