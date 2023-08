普丁「絕不原諒背叛」9秒影瘋傳！　5年前採訪暗示普里格津下場

▲普里格津與普丁曾是好友,前者所率領的瓦格納更在俄烏戰爭期間成為巨大兵力。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

傭兵集團瓦格納的首領普里格津與多名高層23日發生墜機事故,據信機上10人全數罹難。而墜機意外發生的時機敏感,瓦格納2個月前才在俄國發動叛變,因此也不禁讓人聯想到是否與俄羅斯當局有關。一段普丁2018年接受採訪的影片也再度被挖出,普丁當時在採訪中直言,「我絕對不會原諒曾經背叛我的人。」短短9秒影片瀏覽次數已超過19萬次。

“Does one need to be able to forgive?”

“Yes, but not everything.”

“What can’t be forgiven.”

“Betrayal.” pic.twitter.com/lelXsOcPSV