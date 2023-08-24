普丁「絕不原諒背叛」9秒影瘋傳！　5年前採訪暗示普里格津下場

▲普里格津與普丁曾是好友，前者所率領的瓦格納更在俄烏戰爭期間成為巨大兵力。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

傭兵集團瓦格納的首領普里格津與多名高層23日發生墜機事故，據信機上10人全數罹難。而墜機意外發生的時機敏感，瓦格納2個月前才在俄國發動叛變，因此也不禁讓人聯想到是否與俄羅斯當局有關。一段普丁2018年接受採訪的影片也再度被挖出，普丁當時在採訪中直言，「我絕對不會原諒曾經背叛我的人。」短短9秒影片瀏覽次數已超過19萬次。

“Does one need to be able to forgive?”

“Yes, but not everything.”

“What can’t be forgiven.”

“Betrayal.” pic.twitter.com/lelXsOcPSV — Julia Ioffe (@juliaioffe) August 23, 2023

普里格津6月率領瓦格納發動政變，大量士兵駕車前往莫斯科，不過在經過白俄羅斯的斡旋後，短短1日就收兵，瓦格納隨後便將據點轉往白俄羅斯。然而表面上雖看起來風平浪靜，事實上，此舉卻引發普丁的嚴重不滿，甚至企圖挑撥普里格津與瓦格納士兵。

根據《商業內幕》報導，普里格津與多名瓦格納高層23日搭機從莫斯科飛往聖彼得堡，沒想到卻在航行經過特維爾（Tver）時墜毀，機身瞬間引起熊熊火勢，無人生還，而各界也將此次事件的矛頭指向普丁，而一段普丁2018年接受採訪的畫面則再度成為話題。

▲普里格津搭乘的飛機墜機後隨即起火。（圖／路透）



影片中採訪者問道，「有必要原諒別人嗎？」普丁答，「是的，但不是所有事情都需要原諒。」採訪者又問道，「那請問什麼是不能被原諒的？」普丁回答道，「背叛。」短短9秒的影片隨即在社群媒體X（前推特）上瘋傳。

普里格津原本是普丁好友，他所創立的瓦格納傭兵集團在俄烏戰爭初期對俄羅斯提供極大軍力，然而與俄羅斯國防部之間長期的摩擦與不和，導致普里格津起義。儘管此舉最終失敗告終，但仍然讓普丁心存不滿。普里格津甚至多次公開批評俄羅斯在烏克蘭的作戰能力，同時點名戰爭指揮官普丁。

墜機事故發生後，瓦格納旗下的社交媒體帳號直指俄羅斯就是導致墜機的兇手，並稱俄羅斯的防空系統擊落了普里格津搭乘的飛機。