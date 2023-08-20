▲新北首推乘風破浪體驗營隊，共遊探索青春山海線風光。（圖／新北市教育局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市教育局首次推出親子心三鐵活動，共舉辦4梯次、60對親子家庭參與「新北遊青春乘風破浪體驗營隊」，以騎「乘」逍遙玩青春山海景、「風」箏精靈在石門、Fun「浪」一夏等各主題，結合各局處與萬里、金山與石門在地資源，規劃騎乘萬金自行車道、彩繪放飛風箏、以及品嘗金點草里驛棧漁產美食，探索新北市美麗的青春山海線風光。

教育局表示，營隊首先體驗萬金自行車道之美，從中角灣出發，經過美稱「波浪大道」的磺清大橋，高低起伏的落差充滿挑戰，更培養親子間默契、團隊的意志力和精神，沿途再經過金山水尾橋步道進入萬里區境內，沿著花木扶疏的員潭溪秘境車道，飽覽河岸風光，最後抵達台電公司北部展示館，台電公司為歡迎貴客蒞臨，特別招待清涼消暑的冰棒，參與的親子家庭都大呼過癮。

▲新北全國第一座「新北市衝浪運動教育園區」。

教育局表說，第二站來到有「風箏故鄉」稱號的石門風箏公園，透過在地風箏推廣協會指導彩繪風箏，並一起用風箏在北海岸的天空上塗鴨，當所有風箏同時放飛在蔚藍的天空中時，畫面非常壯觀。另2023新北市北海岸國際風箏節即將在10月7日舉辦，今年以「箏愛北海岸」為主題，在白沙灣上還有各式的愛心風箏齊放，歡迎大家到石門觀賞風箏。

另外，新北市政府繼2021年全國第一座「新北市衝浪運動教育園區」啟用後，每年暑假皆舉辦場場爆滿親子衝浪及SUP立槳體驗活動，今年6月份舉辦第1屆新北衝浪滑板公開賽，積極推展衝浪運動普及化。營隊最終站，來到得天獨厚灣口內凹沙岸地形，乘著四季北風吹起高浪，是北台灣衝浪愛好者勝地-中角灣，在專業教練帶領下體驗了基礎入門的趴板及衝浪板，享受多采多姿且安全的水域遊憩體驗，遠望金山地標燭台雙嶼的海景也令人陶醉。

▲學員在專業教練帶領下體驗基礎入門的趴板及衝浪板。

教育局長張明文表示，新北市政府透過跨局處資源整合，建立全方位營造的觀光旅遊品牌「青春山海線」，主打「山海結合、低碳環保」，首推一系列別開生面的新北遊青春乘風破浪營隊，讓參與親子家庭來到北海岸欣賞新風景、學習新技能、遊玩新路線、品嘗不同美食及體驗運動。

▲營隊體驗萬金自行車道之美，經過金山水尾橋步道進入萬里區境內。

▲「風箏故鄉」稱號的石門風箏公園，透過在地風箏推廣協會指導彩繪風箏。