田寮洋水鳥保育培力開課　新北廣邀參與生態保育

▲「田寮洋水鳥保育種子培力」課程包含田寮洋冬季常見鳥類認識、鳥類觀察與望遠鏡使用。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

人禾環境倫理發展基金會19日辦理「田寮洋水鳥保育種子培力」課程開課，總共5堂單日型系列課程，每堂課限額20人，內容精彩且不收費，包含認識國土生態綠網、農田生態系服務、田寮洋地景踏查、水域及鳥類生態調查實習、田寮洋冬季常見鳥類認識、鳥類觀察與望遠鏡使用等，新北市政府農業局邀請對生態保育及生物觀察有興趣的民眾，共同參與生態保育行動。

新北市農業局委託人禾環境倫理發展基金會辦理「田寮洋水鳥保育種子培力」課程，透過一系列生態保育課程，招募有志參與者與在地居民，一同了解水鳥保育工作，並學習觀察水鳥、水生生物等及其調查法，培養民眾未來參與保育的可能性。5堂課程並不侷限在室內，也會到田區實地觀察，課程內容包含認識國土生態綠網及里山倡議、生態系服務與農田生態系介紹、節令農作觀摩與實習、田寮洋地景踏查、水域及鳥類生態調查實習、田寮洋冬季常見鳥類認識、鳥類觀察與望遠鏡使用等，豐富又實用。

▲引導學員觀察現地環境，說明田寮洋各種棲地類型其利用的生物有哪些。

19日是培力課程第一堂「國土生態綠網：田寮洋」開課，由人禾基金會保育處處長薛博聞帶領學員認識農田生態系服務，並實地踏查田寮洋地景，觀摩與實習節令農作操作等，而田寮洋友善田區合作農戶吳戶東、雙玉里社區發展協會理事長楊耀南，也一同帶領學員了解輪作對水田與旱田在執行友善耕作的重要性，說明田寮洋各種棲地類型其利用的生物有哪些，像是水田與埤塘區常有小水鴨、旱田則有燕鴴、鵐科等小型鳴禽及高草叢區的柳鶯等。

參與學員賴小姐說，「作為一個新貢寮人，經過今天的課程，才發現原來田寮洋地景這麼豐富，不僅有市府支持，在地農民也一起努力實踐，這樣真的很棒。」人禾基金會保育處處長薛博聞也表示，透過歷代農民耕作，田寮洋分擔雙溪河流域的洪氾，減少下游聚落的溢淹風險，而受益於農田的不只是居民與消費者，對飛越五千多公里的候鳥來說，這裡正是絕佳的遷徙休息站。

▲培力課程第一堂「國土生態綠網：田寮洋」開課，帶領學員認識農田生態系服務，並實地踏查田寮洋地景。

薛博聞說，新北市政府農業局輔導瑞芳地區農會與農民合作催生的「信鳥到站」品牌及友善農產品「羽豐米」，即透過水田友善耕作的棲地經營，為候鳥們提供良好休息場域，所誕生出的產物；此外，也針對兩棲爬行或小型哺乳類動物如鼴鼠等，逐步改善田寮洋農業灌排設施，織起國土生態綠網。

農業局長李玟也指出，新北農業核心就是「健康」，要讓民眾吃的健康，讓生態也健康，因此持續推動友善及有機耕作，讓棲地保育與農業生產能達到雙贏局面。根據歷年生態調查資料顯示，在第二期作休耕期間，每年就有16至20種保育鳥類，穩定利用埤塘、水田、旱田與次生林的鑲嵌地景，可見友善環境營造提供鳥類良好棲息環境，棲地保育有成，透過相關培力課程，也讓民眾更能容易加入生態保育工作。

▲田寮洋水鳥保育種子培力課程開課，總共5堂單日型系列課程，每堂課限額20人，內容精彩且不收費。

「田寮洋水鳥保育種子培力」還有4堂培力課程：9月10日田寮洋水路溯源、10月15日水鳥棲地營造工作、11/11水域生態調查實習，以及11/18鳥類棲地保育成效評估，有興趣的民眾，可至人禾基金會官網報名，成為田寮洋水鳥保育種子的一員。此外，現在正值「信鳥到站－羽豐米」多重早鳥優惠期間，2公斤裝原價240元，現在預購只要200元，10包成箱即免運費，訂購2箱再加碼贈送價值600元的羽豐禮盒1盒，限量只有100份，優惠期間只到8月31日止，詳情可洽人禾環境倫理發展基金會官網查詢。

▲根據歷年生態調查資料顯示，在第二期作休耕期間，每年就有16至20種保育鳥類。