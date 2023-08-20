　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

田寮洋水鳥保育培力開課　新北廣邀參與生態保育

▲新北貢寮水鳥保育培力開課 農業局廣邀參與生態保育。（圖／新北市農業局提供）

▲「田寮洋水鳥保育種子培力」課程包含田寮洋冬季常見鳥類認識、鳥類觀察與望遠鏡使用。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

人禾環境倫理發展基金會19日辦理「田寮洋水鳥保育種子培力」課程開課，總共5堂單日型系列課程，每堂課限額20人，內容精彩且不收費，包含認識國土生態綠網、農田生態系服務、田寮洋地景踏查、水域及鳥類生態調查實習、田寮洋冬季常見鳥類認識、鳥類觀察與望遠鏡使用等，新北市政府農業局邀請對生態保育及生物觀察有興趣的民眾，共同參與生態保育行動。

新北市農業局委託人禾環境倫理發展基金會辦理「田寮洋水鳥保育種子培力」課程，透過一系列生態保育課程，招募有志參與者與在地居民，一同了解水鳥保育工作，並學習觀察水鳥、水生生物等及其調查法，培養民眾未來參與保育的可能性。5堂課程並不侷限在室內，也會到田區實地觀察，課程內容包含認識國土生態綠網及里山倡議、生態系服務與農田生態系介紹、節令農作觀摩與實習、田寮洋地景踏查、水域及鳥類生態調查實習、田寮洋冬季常見鳥類認識、鳥類觀察與望遠鏡使用等，豐富又實用。

▲新北貢寮水鳥保育培力開課 農業局廣邀參與生態保育。（圖／新北市農業局提供）

▲引導學員觀察現地環境，說明田寮洋各種棲地類型其利用的生物有哪些。

19日是培力課程第一堂「國土生態綠網：田寮洋」開課，由人禾基金會保育處處長薛博聞帶領學員認識農田生態系服務，並實地踏查田寮洋地景，觀摩與實習節令農作操作等，而田寮洋友善田區合作農戶吳戶東、雙玉里社區發展協會理事長楊耀南，也一同帶領學員了解輪作對水田與旱田在執行友善耕作的重要性，說明田寮洋各種棲地類型其利用的生物有哪些，像是水田與埤塘區常有小水鴨、旱田則有燕鴴、鵐科等小型鳴禽及高草叢區的柳鶯等。

參與學員賴小姐說，「作為一個新貢寮人，經過今天的課程，才發現原來田寮洋地景這麼豐富，不僅有市府支持，在地農民也一起努力實踐，這樣真的很棒。」人禾基金會保育處處長薛博聞也表示，透過歷代農民耕作，田寮洋分擔雙溪河流域的洪氾，減少下游聚落的溢淹風險，而受益於農田的不只是居民與消費者，對飛越五千多公里的候鳥來說，這裡正是絕佳的遷徙休息站。

▲新北貢寮水鳥保育培力開課 農業局廣邀參與生態保育。（圖／新北市農業局提供）

▲培力課程第一堂「國土生態綠網：田寮洋」開課，帶領學員認識農田生態系服務，並實地踏查田寮洋地景。

薛博聞說，新北市政府農業局輔導瑞芳地區農會與農民合作催生的「信鳥到站」品牌及友善農產品「羽豐米」，即透過水田友善耕作的棲地經營，為候鳥們提供良好休息場域，所誕生出的產物；此外，也針對兩棲爬行或小型哺乳類動物如鼴鼠等，逐步改善田寮洋農業灌排設施，織起國土生態綠網。

農業局長李玟也指出，新北農業核心就是「健康」，要讓民眾吃的健康，讓生態也健康，因此持續推動友善及有機耕作，讓棲地保育與農業生產能達到雙贏局面。根據歷年生態調查資料顯示，在第二期作休耕期間，每年就有16至20種保育鳥類，穩定利用埤塘、水田、旱田與次生林的鑲嵌地景，可見友善環境營造提供鳥類良好棲息環境，棲地保育有成，透過相關培力課程，也讓民眾更能容易加入生態保育工作。

▲新北貢寮水鳥保育培力開課 農業局廣邀參與生態保育。（圖／新北市農業局提供）

▲田寮洋水鳥保育種子培力課程開課，總共5堂單日型系列課程，每堂課限額20人，內容精彩且不收費。

「田寮洋水鳥保育種子培力」還有4堂培力課程：9月10日田寮洋水路溯源、10月15日水鳥棲地營造工作、11/11水域生態調查實習，以及11/18鳥類棲地保育成效評估，有興趣的民眾，可至人禾基金會官網報名，成為田寮洋水鳥保育種子的一員。此外，現在正值「信鳥到站－羽豐米」多重早鳥優惠期間，2公斤裝原價240元，現在預購只要200元，10包成箱即免運費，訂購2箱再加碼贈送價值600元的羽豐禮盒1盒，限量只有100份，優惠期間只到8月31日止，詳情可洽人禾環境倫理發展基金會官網查詢。

▲新北貢寮水鳥保育培力開課 農業局廣邀參與生態保育。（圖／新北市農業局提供）

▲根據歷年生態調查資料顯示，在第二期作休耕期間，每年就有16至20種保育鳥類。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►新北金山甘藷王競賽成績揭曉　冠軍甜度13.2度「和水梨一樣甜」

►基隆老大公廟今晚點亮「起燈腳」　千盞普渡公燈揭中元祭序幕

►萬里岸邊驚見男浮屍！疑拍美景失足落海...最後照片停在這

►越南妹來不及穿衣...基隆警突襲「鐵路街」紅燈區　15賣淫女栽了

►2023眾望所藷！新北金山甘藷季8／26開跑　焢窯體驗明開放報名

ET快訊
圖多／大稻埕夏日節閉幕！破10萬人搶看480秒煙火
瑤瑤辣穿比基尼戲水　陌生男猛盯尾隨
快訊／《好聲音》浙江衛視認錯！　高喊「銘記李玟」網怒：停播吧
開第一槍！　陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》
快訊／「Mr.阿」化身禁區猛獸！中華藍灌醉韓國守下亞軍
《我推的孩子》真實版！日23歲女偶像突認「是單親媽媽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北首推乘風破浪體驗營隊　共遊探索青春山海線風光

田寮洋水鳥保育培力開課　新北廣邀參與生態保育

「還路於民」大遊行　國民黨台南「正義成真」連線：人行路權尊重生命

花蓮狗貓躍動園區辦夏令營　民眾帶毛小孩「歸來･坐聊」

國標名師紮根偏鄉、議員資源挹注　「嘉義愛舞」拿全國冠軍

風雨無情府城有情　台南做工行善團接力為弱勢重建家園

大雷雨南移　台東卑南鄉一級淹水警戒

替緬甸孤軍後裔爭取國籍　立委湯蕙禎全力以赴

七夕周末夜七星潭4千位民眾沉浸浪漫星空　8月尚有2場重磅推出

桃園景福宮七夕做16歲成年禮　蘇俊賓：轉大人背負更多責任

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

維珍銀河載首批觀光旅客　往返太空體驗無重力狀態

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

遇假警官！婦捧黃金衝當鋪　老闆察覺有異幫她保住35萬

柴咬圈圈＋狠甩蘿蔔田　同伴中彈嚇到原地彈起

台北廢土南運「一路亂倒」　10環保蟑螂被逮...5人收押

新北首推乘風破浪體驗營隊　共遊探索青春山海線風光

田寮洋水鳥保育培力開課　新北廣邀參與生態保育

「還路於民」大遊行　國民黨台南「正義成真」連線：人行路權尊重生命

花蓮狗貓躍動園區辦夏令營　民眾帶毛小孩「歸來･坐聊」

國標名師紮根偏鄉、議員資源挹注　「嘉義愛舞」拿全國冠軍

風雨無情府城有情　台南做工行善團接力為弱勢重建家園

大雷雨南移　台東卑南鄉一級淹水警戒

替緬甸孤軍後裔爭取國籍　立委湯蕙禎全力以赴

七夕周末夜七星潭4千位民眾沉浸浪漫星空　8月尚有2場重磅推出

桃園景福宮七夕做16歲成年禮　蘇俊賓：轉大人背負更多責任

目睹老翁墜樓！英勇議員衝上前「伸手抱住他」　結果自己也受傷

影／軍方罕釋出銳鳶二型、騰雲大型無人機　升空緊盯解放軍

周杰倫蒙古開唱吸20萬粉絲　女星「被點名」忍不住淚崩

男女聯誼權威！　台南聖母廟月老星君牽良緣360人浪漫約會

「側躺才睡得著」網爆共鳴！專家親揭2原因：發炎了

瑤瑤遊釜山辣穿比基尼戲水　「陌生男猛盯尾隨」她嚇壞求救

郭天信接殺林子偉飛球幫大忙　布里悍自嘲：投不好他才有機會

圖多／大稻埕夏日節閉幕！破10萬人搶看480秒煙火　愛心、笑臉超Q

平地猴騎車「解放雙手」做伸展！離譜影片曝　最重恐吞3萬6罰單

《好聲音》浙江衛視回應認錯！　高喊「銘記李玟」網怒：停播吧

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

旱溪夜市關東煮6樣400元　遭1星灌爆

賓士聯結車逆向閃燈逼讓路！對向氣炸

台南登革熱1天新增60例累積1620例

大益夜市通過審查公告民眾樂觀其成

台南七夕好浪漫

基隆超跑嘉年華　帶動地方觀光新想像

基隆首屆超跑嘉年華登場　尬車看到飽

興達港漁市滿海味！老司機才懂姑嫂丸

嘉義警方「靠山發浪音樂祭」酒駕宣導取締

異人館斗六店熄燈　20年光陰成追憶

10/1起竹市飲料店禁塑膠一次用杯

九九峰動物樂園慶週年　門票超優惠

大雷雨南移　台東卑南鄉一級淹水警戒

台南「正義成真」連線：人行路權尊重生命

更多熱門

相關新聞

貢寮釣客礁岩濕滑跌倒　右腳踝骨折送醫

貢寮釣客礁岩濕滑跌倒　右腳踝骨折送醫

新北市貢寮區和美灣哈海洋生態園區附近岸邊一處礁岩今（20日）下午2時許發生一起意外，一名63歲男釣客在礁岩旁，因礁岩濕滑不慎跌倒，新北市消防局獲報，出動貢寮分隊3車6人趕抵現場，救護人員發現，男子右腳踝扭傷疑似骨折，意識清楚，因現場搬運困難，利用水漂方式進行搬運，隨後由救護車緊急送往基隆長庚醫院救治。

新莊暴雨淹水了！他曝在馬路上「抓到魚」

新莊暴雨淹水了！他曝在馬路上「抓到魚」

三峽老街淹水　機車「半個輪胎消失」　

三峽老街淹水　機車「半個輪胎消失」　

金山甘藷甜蜜專屬　公所送地瓜照顧弱勢

金山甘藷甜蜜專屬　公所送地瓜照顧弱勢

社區警政再出發　金山警強力宣導識詐

社區警政再出發　金山警強力宣導識詐

關鍵字：

新北貢寮田寮洋水鳥

讀者迴響

熱門新聞

袁惟仁吐滿地黑血！陸元琪曝心死關鍵

南韓「5天團費1.5萬」13人被關小房間

三師全落榜！台女「最愛男友職業」Top3

西勢美夜生活曝光　老司機：CP值蠻高

自豪長太帥「被大38歲女星包養13年」！他變富豪後悔了

小吳飛日本見「撞臉牛郎」！合照曝光網笑瘋

李玟血淚音檔燒到那英！網掀「她毀掉姚貝娜」2黑歷史

台男穿短袖「 連續3次」遭日本海關攔查

日雙胞胎拍AV合作150名女優　賺6600萬元下場慘

夫妻搭郵輪遲到被留在碼頭　哭求船長也沒用

全台近600萬人有脂肪肝！營養師教4招逆轉

林俊傑開唱「遭雷射筆直射」右眼炸紅！

暴雨熄不了怒火！主辦單位宣布「還路於民」遊行破2.5萬人

人夫早洩！淚忍「老婆連劈2男」：我們的婚姻很變態

李玟學員躲4天發聲了！痛揭《好聲音》設局陰謀

更多

最夯影音

更多
陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」
避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

潛水教練遭螺旋槳絞斷左腳　基隆醫漏夜開刀順利接回

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面