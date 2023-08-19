基隆超跑嘉年華開跑！體驗極速驚艷魅力　帶動地方觀光新想像

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與台灣觀光旅遊聯盟總會合辦的「2023基隆超跑嘉年華」，於8月19、20日在基隆港東岸旅運中心隆重登場，基隆市府規劃一系列的主題活動，希望透過精彩的超跑動態秀，推廣基隆觀光特點，讓大家到基隆體驗驚艷絕倫的超跑嘉年華。

▲基隆超跑嘉年華開跑，體驗極速驚艷魅力。（圖／基隆市政府提供，下同）

謝國樑指出，這次超跑嘉年華活動內容包含「超跑靜態展示」、「直線加速動態秀」、「小小超跑體驗」及委託行商圈發展協會規劃「基隆在地特色市集」，希望未來能透過「城市賽車」活動，並吸引全國各地車迷及國際觀光客一同造訪共襄盛舉。

交通處表示，此次規劃在中正路舉辦，從長榮桂冠飯店到文化中心，全長約500公尺，這次活動的重頭戲超跑動態秀，觀賞民眾可以在東岸旅運中心2樓平台，全程感受整個賽道加速的過程，並舉辦攝影比賽，邀請大家用鏡頭捕捉超跑的快感以及動感之美。

除了有超跑活動外，基隆在地委託行商圈發展協會設有超過 20 攤特色市集攤位，無論是市民朋友， 或是遠道前來的國內外旅客，在參觀動態及靜態的超跑展示之際， 也能享受在地美食，歡迎大家來基隆看超跑、吃美食。

交通處補充，為配合超跑嘉年華活動，基隆中正路南向車道的信一路口至義一路口間，將進行2個時段的封路管制，分別為8月19日上午8時到下午6時，及8月20日上午8時至下午5時，屆時用路人請改道義一路，而中正路北向車道維持3車道通行。

考量活動周邊停車空間有限，市府鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，民眾如欲開車前往，建議將車輛停放西三停車場。為配合活動期程，西三線接駁車於活動期間，提前於9時開始發車，舒緩假日市區交通壅塞。

另外，2023基隆超跑嘉年華，活動現場備有IG列印機，提供民眾與車模合影後，直接列印留影存念。另有可口可樂的限量暢飲及保力達推出的畢兒綠茶氣泡飲、水蠻牛維他命B，讓現場民眾消暑解渴。同時舉辦攝影比賽，邀請民眾透過鏡頭記錄超跑速度之美，總獎金高達2萬3000元。