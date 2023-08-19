醉漢鬧急診室...罵髒話還出拳　救護員「給你1個大拇指」安撫情緒

▲桃園市洪姓男子16日晚間在龍潭住家喝醉摔傷被送往國軍桃園總醫院，未料竟對急診室護理人員動粗、罵髒話，消防與駐衛警上前勸解。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓男子8月16日晚間在龍潭住家喝醉酒後摔倒，家人憂心受傷打電話給119送往國軍桃園總醫院急診室急救，未料醫護人員在檢傷時，上半身赤裸的洪男卻對護理師罵髒話，還揮拳攻擊，消防人員上前勸解，還試圖「給你個大拇指」來化解洪男激動情緒，龍潭警方到場後為避免洪男繼續危害醫護人員，立即強力壓制帶回派出所偵辦，全案依違反醫療法移送桃園地檢署偵辦。

龍潭警方指出，年約40歲的洪姓男子於16日晚間在住家喝酒時不慎摔倒，家人擔心其受傷，請消防人員協助送往國軍桃園總醫院治療，醫護人員正對洪男進行檢傷時，洪男突然情緒失控，並對護理師大聲咆哮辱罵，還揮拳攻擊，院方立即向龍潭警分局中興派出所報案處理。

▲桃園市洪姓男子16日晚間酒醉後受傷被送往國軍桃園總醫院，卻對急診室護理人員動粗、罵髒話，消防人員上前勸解。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

消防人員為避免洪男對護理師進行攻擊，立即好言相勸，其中一人以「給你個大拇指」來緩解洪男激動情緒。隨後警方趕抵現場，為防止洪男他危害急診室醫護人員，立即強制壓制，帶回派出所偵訊。

警方偵訊時，酒醉的洪男否認犯行，還強調並未違法，警方訊後依違反醫療法將洪男移送桃園地檢署偵辦。