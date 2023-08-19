正妹1秒變基努李維！調查局示範「深偽」變臉　看這3處揪破綻

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

花蓮地檢署日前偵破一起跨境詐騙案，共30多名年輕男女躲在花蓮民宿，以AI變臉假冒大陸公安詐騙大陸民眾，檢警逮捕後花蓮法院裁定29人羈押。而調查局也示範變臉程式深偽技術（Deepfake）是如何改變外貿，讓你可以一秒變基努·李維（Keanu Reeves），並且告訴民眾可從側臉、脖子、手指來辨識是不是深偽技術所製作的假影片。

▲調查局示範深偽技術，外型亮麗的新聞聯絡人曾婷岳一秒變成基努·李維。（圖／調查局提供）

電信詐騙集團利用暑假期間在花蓮壽豐鄉某民宿成立機房，招攬年輕男女從事電信詐騙工作，利用第一線人員電話詐騙大陸地區人民，再以AI變臉程式假冒公安人員，提出偽造的人民檢察院公文，向大陸地區民眾進行跨境電信詐騙。

▲調查局打詐中心偵破花蓮大型電信詐欺機房。（圖／調查局提供，下同）

調查局指出，8月17日在花蓮一處民宿內破獲大型跨境電信機房，現場逮捕32名機房成員，其中有8名通緝犯，經檢察官聲請羈押，法院裁定29人羈押。調查局表示，詐騙集團為取信中國民眾，利用變臉程式深偽技術，改變外型假冒大陸公安與民眾視訊，引誘大陸人民受騙上當。

調查局使用深偽技術對詐騙集團的詐騙方式進行說明，該程式會抓取臉部的特徵後，選擇套用對象基努·李維的臉，雙方結合後進行輸出，就可以看到幾可亂真的基努·李維影像。

調查局說明，該技術只能套用在臉部，所以側面以及脖子可以看出破綻，不僅有色差、影像也會特別模糊，另外該程式只針對臉部，所以手指也無法套用到模型。調查局呼籲，對於詐騙集團運用新型態的詐騙技術，以聲音以及影像詐騙的手段，需要特別留心謹慎辨識。