小一數學考卷藏陷阱！孩童喊「老師沒教」寫到哭　全場反讚天才

▲孩童寫數學考卷喊難。（圖／翻攝臉書／家有男孩崩潰日常）



網搜小組／柯振中報導

學童放學後做回家數學考卷，沒想到被難到崩潰！一名國小一年級的孩童帶著數學考卷回家，在作答的過程中抱怨「很難」、「老師又都還沒教」，甚至一度寫到落淚，沒想到試卷內容曝光後，讓許多網友傻眼直呼「這是出題者的錯」。

孩子喊太難 媽媽事後查看才傻眼

一名媽媽在臉書社團「家有男孩崩潰日常」分享，孩子一回到家後，就抱怨「今天的回家數學考卷很難耶」，且老師還沒教到。不過媽媽因為需要洗菜，於是便請孩子先把會的題目寫完，不會的晚點再教。

沒想到，媽媽實際查看試卷，意外發現孩子將題目的題號都當成算式的一部分，全都一起算了進去，最後她告知「都寫錯了」，孩子也因此不斷哭泣。後續媽媽耐心解釋原因，孩子也知道了問題出在哪，「沒有怪豬小弟（孩子的綽號）他，我還誇他厲害喔！」

試卷排版惹議 網友直言是出題者問題

而看完試卷的排版以後，不少網友傻眼直言，「等等，我覺得這是出題者的錯」、「這真的不能怪小孩，我一時間還沒看出哪裡有問題呢」、「要我就不讓他改，直接這樣交去給老師，老師才會知道自己錯了」、「題號問題很大」、「覺得考卷排版比較需要擔心+1，要用區隔符號。」

此外，也有人留言誇讚，原先僅是個位數的加減法，孩子意外算成十位數加減法，還全都答對，且老師尚未教到，其實孩子相當有天分。