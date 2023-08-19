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基隆首屆超跑嘉年華登場　中正路「齊聚尬車」嗨翻賽車迷

記者柯沛辰／基隆報導

基隆市政府與台灣觀光旅遊聯盟總會合辦的「2023基隆超跑嘉年華」19、20日在基隆港東岸旅運中心登場。台灣觀光旅遊聯盟總會創會長、資深藝人「鳥來嬤」吳敏指出，基隆有著山海美景與知名美食小吃，透過超跑嘉年華帶進人潮，可刺激在地經濟消費。

市府表示，這是基隆史上第一次超跑活動，在中正路舉辦，從長榮桂冠飯店到文化中心，全長約500公尺，而在東岸旅運中心的樓上，也和在地委託行商圈發展協會合作，設有超過20攤基隆在地特色市集攤位，無論是市民朋友，還是遠道而來的國內外旅客，都可上樓享受在地美食。

▲▼基隆首屆超跑嘉年華登場　中正路超跑尬車一次看到飽。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲▼基隆首屆超跑嘉年華，現場也請來ShowGirl。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲▼基隆首屆超跑嘉年華登場　中正路超跑尬車一次看到飽。（圖／記者柯沛辰翻攝）

謝國樑指出，這次超跑嘉年華活動包含「超跑靜態展示」、「直線加速動態秀」、「小小超跑體驗」及委託行商圈發展協會規劃「基隆在地特色市集」，希望基隆未來能仿效澳門、新加坡、摩納哥等城市，運用城市道路舉辦「城市賽車」活動，作為暑假觀光特點，吸引全國各地車迷及國際觀光客一同造訪，藉此活絡觀光旅遊。

市府交通處提醒，為配合超跑嘉年華活動，基隆中正路南向車道的信一路口至義一路口間，將進行2個時段的封路管制，分別為8月19日上午8時到下午6時，及8月20日上午8時至下午5時，屆時用路人請改道義一路，而中正路北向車道維持3車道通行。

▲▼基隆首屆超跑嘉年華登場　中正路超跑尬車一次看到飽。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲▼基隆首屆超跑嘉年華登場，現場各型超跑齊聚。（圖／記者柯沛辰翻攝，下同）

▲▼基隆首屆超跑嘉年華登場　中正路超跑尬車一次看到飽。（圖／記者柯沛辰翻攝）

另外，考量活動周邊停車空間有限，市府鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，民眾如欲開車前往，建議將車輛停放西三停車場。為配合活動期程，西三線接駁車於活動期間，提前於09：00開始發車，舒緩假日市區交通壅塞。

值得一提的是，活動現場備有IG列印機，提供民眾與車模合影後，直接列印留影存念。另有可口可樂限量暢飲及保力達推出的畢兒綠茶氣泡飲、水蠻牛維他命B，讓現場民眾消暑解渴。同時舉辦攝影比賽，邀請民眾透過鏡頭記錄超跑速度之美，總獎金高達2萬3千元。

▼資深藝人「鳥來嬤」吳敏也到場致詞。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲▼基隆首屆超跑嘉年華登場　中正路超跑尬車一次看到飽。（圖／記者柯沛辰翻攝）

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