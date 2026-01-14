新竹第2大夜市「樹林頭夜市」1月底熄燈　最後營運日曝光

▲新竹第二大夜市「樹林頭夜市」將在1月底熄燈。（圖／翻攝自樹林頭觀光夜市臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市政府14日宣布，位在北區東大路二段的樹林頭觀光夜市，因國防部通知土地另有處分規劃，要求依期停止使用並返還土地，經討論後，1月30日將是夜市最後一個營運日，屆時停車場也會同步停止營業，市府也將積極評估鄰近地區，尋找適合設置新的夜市地點。

新竹市產業發展處14日表示，樹林頭觀光夜市自2023年11月重新開幕以來，已成為市民及觀光客喜愛的特色夜市之一，夜市用地原屬國防部，位於東大路與鐵道路口，過去長期結合夜市營業與公共停車場使用，直到去年10月收到國防部通知，要求停止使用並返還土地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

產發處指出，經市府與國防部積極溝通，原期望能將使用權延長至更長期間，讓市民有更多時間適應，但最終夜市仍將在今年1月31日停止使用關係，樹林頭停車場也將在今年2月1日停止服務，市府已依法通知委外經營廠商辦理契約終止及場地返還作業。

產發處指出，樹林頭夜市承載許多市民共同的城市記憶，1月30日將是夜市最後一天營運日，市府誠摯邀請市民朋友在暫停營業前，把握最後營運期間，多多前往消費支持在地攤商，與親友一同走訪熟悉的攤位與美食，為樹林頭夜市這段歷史留下溫暖而難忘的回憶。

產發處也說，市府也積極評估鄰近地區，尋找適合設置新的夜市地點，以延續夜市經營與在地攤商發展機會。同時，亦已請都發處盤點可行的備選地，作為未來夜市規劃與搬遷的參考，以期在兼顧市民便利性與公共安全的前提下，提供持續的夜間消費與休閒空間。