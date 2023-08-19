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基隆Podcast暢談中元祭　米雕國寶揭密在地民間習俗

▲基隆Podcast暢談中元祭 米雕國寶揭密在地民間習俗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast暢談中元祭，米雕國寶揭密在地民間習俗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，本集由主持人余治明邀請國寶級米雕大師謝源張老師，為大家分享雞籠中元祭的由來及特別的傳統習俗。基隆中元祭除了展現基隆慎終追遠的精神外，也代表基隆各族群間的和解，現在更成為基隆最重要的文化瑰寶。

謝源張表示，在清朝咸豐年間，由於漳泉地區民眾來到基隆爭奪資源頻繁的械鬥，造成很多人員的傷亡，為了讓這些亡者能入土為安，最終雙方約定安葬亡者外，在農曆七月依傳統禮俗舉辦普渡。此外，中元祭每年都由不同姓氏的宗親會舉辦，以血緣取代地域的分歧，促成族群和解。因此雞籠中元祭除了祭拜好兄弟外，也反映不同族群放下歧見，共同合作的精神。

▲基隆Podcast暢談中元祭 米雕國寶揭密在地民間習俗。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝源張表示，中元普渡會以「金松宴」來宴請好兄弟，金代表富貴、松則代表長壽，宴席中除了準備了葷、素以及西洋三種不同風格的食桌外，也準備看桌米雕供好兄弟觀賞。所謂的米雕並非在米上雕刻，而是大家所熟知的捏麵人，在中元普渡期間，總鋪師除了菜餚外，也會製作米雕，製作成蔬果、動物、人物等，型態各異而豐富，也成為中元祭文化的另一種展現。

謝源張也分享了一些中元祭獨有的習俗，如在普渡的宴席中，會特別準備空心菜湯並潑掉，代表有心招待好兄弟，但希望好兄弟不要流連忘返。在農曆七月也會供奉必桃、必粿以及摩訶，目的是為了幫好兄弟祝壽，充分展現基隆富有人情味的文化。

▲基隆Podcast暢談中元祭 米雕國寶揭密在地民間習俗。（圖／記者郭世賢翻攝）

余治明表示，早期先民在開墾基隆的過程中，常為了爭奪資源發生族群械鬥，造成許多傷亡，最終在各方的調解下達成和解，並以宗親為代表，每年輪流舉辦中元普渡，逐漸演變成今日的中元祭。中元祭活動從七月初一開龕門、開燈放彩、放水燈遊行、以及放水燈頭等，都是基隆的獨特歷史文化，而各宗親的參與也象徵基隆族群的和解，歡迎各地的朋友一起共襄盛舉。

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