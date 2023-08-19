萬國幫元老告別式...頭北厝「服飾露出」　北市中山分局長舉牌了

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區萬國幫元老級洪姓大哥，在19日下午舉辦告別式，現場約4百人前往弔唁，北市警中山分局動員60名警力前往現場維安警戒，但卻發生有弔念人士，身穿足以辨別身份的服飾，中山警分局長陳金城見狀，也立刻率領警力前往舉牌教誡，要求立刻解散。

萬華區知名角頭「萬國幫」元老級大哥洪汝堯逝世，家屬在19日於北市第一殯儀館舉辦告別式，現場也有各方好友前往哀悼致意，北市警中山分局也動員60名警力維持秩序。

▲萬國幫元老告別式，頭北厝服飾「露出」，北市警中山分局長舉牌告誡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，過程中「頭北厝」大哥綽號豆漿的王春成，也前往現場致意，但是一行人等，身穿的服飾前方寫著宮廟名稱，後方則有「頭北厝」的字樣，警方認為觸犯《組織犯罪條例》修正法。

由於組織犯罪條例修正法案日前三讀通過頒布實行，增訂以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯。

另外，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，已受該管公務員解散命令3次以上而不解散之行為處罰，最重可處有期徒刑3年，得併科新台幣300萬元以下罰金，新法修正也將反制犯罪組織之氣焰，並周延公共安全之維護。

北市警局中山分局長陳金城，也在當下發現後，立刻前往現場阻止王春成等人，並且在場舉牌警告，並要求立刻解散，經過舉牌後，現場人等也立刻解散，但也是全國首例《組織犯罪條例》修正法通過之後，首度舉牌告誡情況。