黃國昌曝民眾黨將自提軍購特別條例　國民黨：立院藍白會繼續合作

▲國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民眾黨主席黃國昌訪美返台，表態將自提軍購特別條例版本，讓外界關注在野是否不再阻擋賴政府版本軍購特別條例的審查程序。國民黨晚間表示，相信透過各項議題交換意見，美方會更理解在野黨的立場，立法院藍白兩黨依然會繼續合作，在野黨堅持嚴審把關，並要求總統接受國情報告與質詢，相信充分的對話更能釐清事實。

黃國昌訪美返台後舉行記者會，針對今年度總預算持續卡關，總統府呼籲在野黨儘速通過總預算與軍購特別條例。黃國昌回應，若真要化解僵局，就是請賴總統依法編列預算，正視軍人待遇與退休警消權益問題。他也表示，立法院外交及國防委員會預計於下周安排秘密專案報告，待國防部就軍購內容提出完整說明後，民眾黨團會完成自提版本的最終定稿。他強調，反對行政院的軍購條例版本的基本立場不會因此動搖。

國民黨晚間表示，在軍購議題上，民進黨政府提出的特別條例「空白支票」與美國提出的實際數額有巨大的落差。因此，在野黨堅持嚴審把關，並要求總統接受國情報告與質詢，相信充分的對話更能釐清事實。

國民黨指出，在立法院藍白兩黨依然會繼續合作，雙方黨團保持密切對話，面對民進黨情緒勒索的無理攻勢，我們不會輕言退讓，勢必堅守監督的職責。

國民黨強調，對美既定的政策和立場沒有改變，對話管道依舊暢通，各項國政議題也能隨時交換意見。未來相關的出訪行程，將照既定的安排與節奏進行。

