可以不喝但一定要請朋友！早餐店「三色豆奶茶」爆紅　實際口感曝

網搜小組／柯振中報導

被不少人視為「便當界最雷配菜」的三色豆，近日意外翻紅。新北市中和一家早餐店突發奇想，將紅蘿蔔、青豆仁與玉米直接加入奶茶，推出話題新品「三色豆奶茶」，一杯售價20元，強調期間限定，並喊出「你可以不喝，但你一定要請朋友喝」，消息曝光後立刻在社群平台掀起熱議。

老闆親自試喝 表情成最大賣點

該店老闆近日在 Threads 分享新品製作過程，畫面中三色豆份量給得毫不手軟，老闆也親自試喝，但從頭到尾一臉糾結，最後只留下「……（無話可說）」的心得。影片曝光後迅速引發討論，不少網友直呼這根本是「勇氣測試」，笑稱奶茶這輩子也沒想到會和三色豆組隊。

網友反應兩極 話題性勝過口感

飲料曝光後，留言區瞬間炸鍋，有人崩潰表示「這不是有社會共識的吃法」、「我生理性無法接受」，也有人笑說「我不一定喝，但一定請朋友喝」、「被標註就得請一杯」。不少人認為，這杯飲料的價值不在好不好喝，而在於整朋友、製造話題的娛樂性。

實測口感曝光 有人直言下次不會再點

也有網友實際到店嘗試後分享心得，表示奶茶本身味道尚可，三色豆味道不算突出，但入口後仍能感受到豆類與紅蘿蔔的口感，整體評價偏向「沒有想像中可怕，但不會再喝」。此外，店家也透露，這款商品推出後，銷量相當穩定，假日甚至能上看30杯，可見台灣人的心理承受能力有多強。