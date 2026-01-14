韓國瑜「馬上幸福」春聯23領取地點公布　各縣市限量2000份

▲韓國瑜「馬上幸福」春聯索取地點公布。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

春節將至，立法院長韓國瑜宣布，將發送限量的「馬上幸福」馬年春聯，並公布了全國23個發放地點，供民眾索取。他也說明，「馬上」二字是指即時、即刻，是一切行動與改變的開始，在當前政經情勢紛擾、國際與兩岸局勢不安的背景下，民眾對幸福的盼望，往往並非奢求，而是一份對生活安心、未來安定的深切期待，「馬上幸福」寄寓了對國家與全民的祝福。

韓國瑜14日在臉書表示，最近許多朋友都在詢問關於領取春聯的事情，由於許多團體及黨部來文立院索取，因此在春節前，他們已將春聯寄送到了全國各地的發放點，各縣市限量約2000份開放民眾索取，「或請洽在地的立法委員，我們都有保留一些數量，讓大家都有機會拿到馬年春聯，分享過年喜氣，在此先預祝大家新年快樂、萬事如意、馬上幸福」。

「馬上幸福」馬年春聯領取地點如下：

台北市中山區八德路2段232號

台北市中山區長春路5號2F

新北市板橋區中山路一段50巷17號

基隆市義四路10號

宜蘭縣宜蘭市女中路二段233號

桃園市桃園區成功路二段149號

新竹縣竹北市縣政二路101號

新竹市北大路168號6樓-1

苗栗縣苗栗市自治路518號

台中市大隆路40號

彰化縣彰化市中山路二段349號10樓之1

南投縣南投市祖祠東路166號

雲林縣斗六市府前街62號

嘉義縣朴子市祥和一路西段2號

嘉義市大業街88號

台南市東區林森路2段192巷25號

高雄市三民區建國一路463號

屏東縣屏東市公勇路99號2樓

台東縣臺東市博愛路430號

花蓮縣花蓮市公園路27號

澎湖縣馬公市治平路28-1號

金門縣金城鎮民權路154號

連江縣南竿鄉介壽村63號