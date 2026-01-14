韓國瑜「馬上幸福」春聯23領取地點公布　各縣市限量2000份

▲韓國瑜「馬上幸福」春聯索取地點公布。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）
記者趙蔡州／綜合報導
春節將至，立法院長韓國瑜宣布，將發送限量的「馬上幸福」馬年春聯，並公布了全國23個發放地點，供民眾索取。他也說明，「馬上」二字是指即時、即刻，是一切行動與改變的開始，在當前政經情勢紛擾、國際與兩岸局勢不安的背景下，民眾對幸福的盼望，往往並非奢求，而是一份對生活安心、未來安定的深切期待，「馬上幸福」寄寓了對國家與全民的祝福。
韓國瑜14日在臉書表示，最近許多朋友都在詢問關於領取春聯的事情，由於許多團體及黨部來文立院索取，因此在春節前，他們已將春聯寄送到了全國各地的發放點，各縣市限量約2000份開放民眾索取，「或請洽在地的立法委員，我們都有保留一些數量，讓大家都有機會拿到馬年春聯，分享過年喜氣，在此先預祝大家新年快樂、萬事如意、馬上幸福」。
「馬上幸福」馬年春聯領取地點如下：
台北市中山區八德路2段232號
台北市中山區長春路5號2F
新北市板橋區中山路一段50巷17號
基隆市義四路10號
宜蘭縣宜蘭市女中路二段233號
桃園市桃園區成功路二段149號
新竹縣竹北市縣政二路101號
新竹市北大路168號6樓-1
苗栗縣苗栗市自治路518號
台中市大隆路40號
彰化縣彰化市中山路二段349號10樓之1
南投縣南投市祖祠東路166號
雲林縣斗六市府前街62號
嘉義縣朴子市祥和一路西段2號
嘉義市大業街88號
台南市東區林森路2段192巷25號
高雄市三民區建國一路463號
屏東縣屏東市公勇路99號2樓
台東縣臺東市博愛路430號
花蓮縣花蓮市公園路27號
澎湖縣馬公市治平路28-1號
金門縣金城鎮民權路154號
連江縣南竿鄉介壽村63號
讀者迴響