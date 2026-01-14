新北地院傳縱火案　白目妹等通緝男友「燒螞蟻」遭逮

▲蔣女噴灑消毒酒精在桌面（紅圈處），再以打火機點燃引發火勢。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市地方法院今天（14日）晚間，一旁無人超商傳出遭人縱火。當時一名女子等待通緝的男友開庭，在無人超商等待時，突然拿超商內消毒用酒精噴灑桌面，再以打火機點燃，此舉驚動院方人員，女子竟稱「為了燒螞蟻」，警方隨即將現場封鎖採證，並將該名女子帶回偵辦。

據了解，涉嫌縱火的21歲蔣姓女子，因男友涉嫌詐欺遭到通緝，被警方逮捕後，移送至新北市地方法院開庭審理；蔣女得知，便獨自到位在新北土城的地方法院等待消息，但在等待過程中，在一旁無人超商內的蔣女，突然拿起超商的消毒酒精，對桌面一陣噴灑，隨後又拿出打火機點燃，瞬間冒出火光嚇壞院方人員。

▲警消到場，確認火勢熄滅並將現場封鎖。（圖／記者陸運陞翻攝）

地院人員隨之將蔣女控制，並將火勢熄滅後通知119人員前來。警消到場，火勢已經熄滅主要燒到雜物，並未波及一旁咖啡機具，燃燒面積約0.1平方公尺。而涉嫌縱火的蔣女初步表示，因看到擺放咖啡機的桌上，爬滿許多螞蟻，才會噴完酒精後點燃，警方將蔣女逮捕後，帶回警局依公共危險罪偵辦。

▲蔣女在地院旁無人超商等待詐欺通緝男友，卻點燃火勢引發騷動。（圖／記者陸運陞翻攝）