全台漁會三首長聯誼　侯友宜：凝聚共榮共好目標邁進

▲新北市長侯友宜出席聯誼會，分享推動嗨漁港計畫經驗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

瑞芳區漁會為增進新北市與全台漁會情誼，於今（15日）舉辦「中部地區各區漁會第六屆第8次暨北部地區、高屏地區各漁會理事長、常務監事、總幹事聯誼會」，邀請全國區漁會共襄盛舉，市長侯友宜也受邀到場與全台漁會交流新北推動嗨漁港計畫經驗，凝聚漁業界共識，以全台漁業共榮共好為目標邁進。

新北市推動「嗨漁港」計畫，除了原有漁業作業環境持續改善精進，更依據各漁港特性，發展不同的多元價值，目前已成功轉型14個漁港，其中八里下罟子漁港浮動碼頭及漁具倉庫讓漁民作業更方便及安全，倉庫頂端做觀景平台增加了觀光價值；淡二漁港漁人碼頭除了原有的漁作環境持續改善精進，以及仲夏繽紛樂活動活絡漁港夜經濟等漁作及觀光價值，廢漁網回收再利用計畫更以淡二漁港為回收基地，由淡水區漁會與台化公司合作，讓海廢可以循環製成太陽眼鏡、衣服，發展出漁港的環境永續價值。

▲侯友宜及漁會來賓一同自拍合照。



富基漁港近年完成的突堤提升港內的靜穩度及增加船泊停靠空間，突堤下部基樁打設形成消波區及海洋生物休憩區與生態共好，並利用堤面上方空間舉辦超乎想像的北海岸時尚藝術季，讓漁港發展出生態及美學的價值；美豔山漁港由漁業處與國立海洋大學合作，全國首創發展為中間育成基地，有效提升魚苗增裕放流的存活率，也成為論文研究的最佳場域，發揮了漁港的科學及海洋永續價值。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，深澳漁港是全國知名海釣基地，有全臺最多的娛樂漁船，感謝市長侯友宜領導的市府團隊一起推動，建置指標系統及智慧路燈、即時停車旅遊資訊等便民的智能漁港設施，並重點行銷本港特色娛樂漁業及夜釣行程，協助深澳漁港發展海洋觀光漁業。

▲瑞芳深澳漁港有全台最多的娛樂漁船，是著名海釣基地。

侯友宜表示，新北市推動「嗨漁港」計畫，最要感謝的就是在地漁會的大力支持，一起將漁港經營的有聲有色，歡迎全臺灣的民眾來走訪新北市的漁港，體驗各漁港不同的魅力，歡迎全台各地漁產品來新北銷售，利用農會超市及希望廣場等通路推廣，讓新北市成為漁民朋友最大後盾。