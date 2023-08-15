不反對侯、郭「主動」幫掛看板　陳玉珍：但我短期沒這需求

▲陳玉珍曾與侯友宜在立法院握手。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜的競選辦公室祭出一項激勵措施，由競辦補助20萬元給每位立委參選人，每人則需設立4面聯合競選看板。對此，國民黨立委陳玉珍今（15日）向《東森新媒體ETtoday》表示，她有收到中央黨部的這則通知，不管是侯友宜或者郭台銘「主動」要幫她做看板，她都很謝謝，也不會反對、拒絕，但她短期內沒有做看板的需求，也還不會跟侯競辦申請這個補助。

陳玉珍指出，她的支持者什麼粉都有，如果侯友宜要推薦她，或郭台銘也推薦她，不一定是要參選人，只要是有名望的人士，例如國民黨主席朱立倫，「任何人有要推薦我，然後他願意幫你出錢做看板，就一起掛，很好啊」。

記者追問， 所以最後在金門可能看到妳跟侯友宜及跟郭台銘合掛的兩種看板？陳玉珍表示，不一定兩種，可能有跟其他傑出人士的看板；記者再問，所以會有上述兩種看板同時出現？陳玉珍表示，只要願意支持她的，她都歡迎，因為她需要有各式各樣的支持力道，且支持她的人有挺侯、挺郭或挺民眾黨2024總統參選人柯文哲的。

對於國民黨中央會不會覺得跟郭台銘合掛看板不好，陳玉珍說，她還沒有看到黨中央有任何規定，且這要看規定是什麼，畢竟如果是支持者要幫她掛，她也是歡迎，「誰要支持我，我都歡迎」。不過陳玉珍也強調，「我沒聽到任何郭這邊的訊息」。

陳玉珍表示，她不記得往年有沒有做看板，因為她選舉就是家戶拜訪、勤走基層；每個區域選法不同，有些可能發傳單、掛旗幟，不一定是要掛看板，所以還是要考慮到實用性，不過人家的好意，她沒有意見。