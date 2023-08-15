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社會 社會焦點 保障人權

遊雙溪溺水！父為救11歲兒滅頂　「沒抓到救生圈」窒息亡

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

新北市雙溪區清水橋下14日發生一起溺水意外，徐姓一家6口下午5時許到該處戲水，不料11歲男童卻不幸溺水，45歲徐男為救兒立即跳入水中，妻子有丟救生圈，不過徐沒抓到，兒子有抓到，成功被救上岸，但徐沉入水底送醫不治。今（15日）經檢察官、法醫相驗，徐男死亡原因為溺水窒息，遺體發還家屬處置。

▲▼雙溪 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲一家6口新北溪邊戲水，父救11歲溺水兒不幸滅頂身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，45歲的徐男與妻子帶著3兒1女，從台北市住處到雙溪區戲水，當時徐男兒子隨著溪水越漂越遠，連忙呼叫，徐男見狀跳下水中將兒子推回岸邊，但疑似因體力不支沉入水中，妻子見狀，先叫12歲女兒撥打119求救，自己試圖下水救丈夫，卻未能救起返回岸邊。

▲▼雙溪 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警消獲報後趕到現場救人。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消抵達，現場水域面積約有籃球場大，水深約3公尺深，立即潛水搜救，在水中發現徐男後將其拉上岸邊，但已無呼吸心跳，經現場實施CPR急救，並送往基隆八堵礦工醫院搶救，但仍於19時11分宣告死亡。

雙溪消防分隊小隊長葉明政指出，當時只有這一家人在場戲水，徐男去救兒子的時候不慎沉入水，後來岸上的妻子有丟救生圈，兒子有抓到救生圈漂到下游上岸，徐男沒有抓到救生圈就沉入水。

▲▼雙溪 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲雙溪消防分隊小隊長葉明政指出，徐男沒有抓到救生圈沉入水。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆地方檢察署檢察官、法醫今日下午3時20分完成相驗，卻認為意外死亡，直接死亡原因為窒息，先行原因為溺水、溪邊戲水，相驗過程無異議，由地檢署開立相驗證明書，遺體發還家屬處置，全案報結。

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