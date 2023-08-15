幕後／侯友宜將組最大發言人團　徐巧芯、葉元之入陣打聯合空戰

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日勤打組織陸戰，但議題空戰也未偏廢。據掌握，競辦即將亮相新擴編的發言人團，新進成員包括立委參選人徐巧芯、葉元之、議員李明賢、黃紹庭等多人。據悉，他們多日之前就已接獲徵詢，但遲遲未見下文；競辦人士解釋，因徵詢作業比較謹慎，且規劃在主視覺發布記者會後才由侯親率眾人亮相，所以適當的宣布時機仍在規劃中。

為了鞏固藍營基本盤，侯友宜近日從桃園、台中、彰化一路走到高雄，持續在基層固樁，侯自己強調會「全省走透透」，顯然格外著重陸戰。而在議題空戰方面，其實侯團隊也未偏廢，據了解，競辦這1個多月來，持續徵詢黨內空戰高手及政論戰將的意願，規劃擴編發言人團。

競辦人士指出，本次發言人團擴編格外著重議題空戰能力，資格以立委參選人及黨籍民代為主。立委參選人方面，有徐巧芯、葉元之、游淑慧、張斯綱、林家興等，黨籍民代則有李明賢、李柏毅、黃紹庭等，其他許多聲量高、口才佳的戰將也都進行徵詢，並獲得正面回應。據悉，徐巧芯早在7月就由競辦執行長金溥聰親自邀約，李明賢、黃紹庭等人則是這2個禮拜陸續聯繫，並規劃在近期召開記者會一齊亮相。

▲據悉，徐巧芯早在7月就由競辦執行長金溥聰親自邀約。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，由於有些戰將被徵詢過後，隔了一段時間都不知後續進展，因此產生諸多揣測，有人甚至以為已經沒有下文了。一位黨內要角指出，這其實是競辦執行長金溥聰的一貫手法，表面上打電話邀約當發言人，實則列入觀察名單，看看是否謹言慎行，一旦有不當言行，就扣上違背發言人職責的帽子，予以嚴厲批鬥。在此情況下，確實有個別空戰高手及政論戰將坦言，擔憂自己加入發言人團後，言論自由受到限制。

對此，競辦人士解釋，這些戰將受邀擔任發言人，因具有代表侯友宜對外發言的身份，所以徵詢作業比較謹慎，事前仔細規劃口袋名單，事中也詳細溝通。該人士也說，內部本來討論於本週跟主視覺發布記者會同步召開發言人團擴編記者會，如今為了盛大起見，將在主視覺發布記者會後，另擇適當時機，由侯友宜親率擴編後的龐大發言人團，共同亮相展現大團結氣勢。

至於外傳有發言人未被納入內部溝通群組，競辦人士強調，一定會將所有發言人納入群組，因為是要強化議題空戰，所以之後不管在社交平台的串連，還是政論節目上的攻防，彼此都會分進合擊零時差。截至目前為止，侯友宜的發言人團共有黃子哲、江怡臻、呂家愷、陳柏翰、吳亮賢、王敏旭、詹為元、柳采葳、李利貞共9人，在日後徐巧芯、葉元之等人入陣後，發言人團總數將高達十多人，遙遙領先各個總統參選人陣營。