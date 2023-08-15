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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德稱台灣「不存在正式獨立」　國民黨批：台獨的借殼上市

▲▼副總統賴清德特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，15日出席歡迎晚宴。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

副總統賴清德出訪美國時接受外媒採訪追問台獨議題，談及「不存在正式獨立」、「台灣是名為中華民國的主權獨立國家」。國民黨發言人林家興今（15）日對此表示，賴清德雖然屢屢改口，想要淡化他台獨金孫、麻煩製造者的形象，但他的最新說法「台灣名為中華民國」，其本質仍然是台獨的借殼上市，越描越黑反加深民眾與國際社會疑慮。

林家興指出，賴清德過去就說過「1911年創立的中華民國已不存在」，還說過《中華民國憲法》影響台灣團結，所以他認為制憲「時機已到」，就連這次美國媒體都數度追問其台獨立場，更質疑賴清德的「正式獨立計畫」，可見美國輿論對賴的說詞仍感懷疑。

林家興質疑，此次賴清德對於國家定位論述的模糊、錯誤說法，再次凸顯一個嚴重問題：到底賴清德承不承認《中華民國憲法》與其揭櫫的國號與國家定位？想要制憲的賴清德，算不算是意圖改變現狀的Trouble Maker？是否仍意圖拿中華民國作為「台獨」借殼上市的包裝？如今賴清德意圖透過接受外媒專訪方式消弭外界對他的疑慮，其表態內容卻反而更加深了外界對他「台獨」立場的質疑與憂慮。

林家興呼籲，賴清德副總統出訪就代表國家，應避免用個人自身的意識形態凌駕憲法揭櫫的國家定位，更不應該傳遞錯誤訊息給國際社會，加深各方對於民進黨執政之下台海兵凶戰危的憂慮，建議賴清德副總統應明確表態認同1911年創立至今的中華民國、宣布廢除「台獨黨綱」，才是真正能讓國際社會與台灣民眾感到安心的穩健論述。

林家興舉例，如賴清德副總統表達「台灣安全，世界安全」的論述，就有跟上侯友宜總統參選人訪日時所提出廣獲肯定的「台海安定，台灣安全，日本安心」論述，這才是正確的政策路線方向；而侯友宜的論述是根植於堅定捍衛《中華民國憲法》才有穩固基礎，相較於賴清德副總統至今仍對中華民國定位模糊以對，想必讓賴的論述可靠度大打折扣，善意提醒賴清德副總統，其言行牽動台海會否延續兵凶戰危，不只台灣民眾，美國與國際社會都在看。

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