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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜市場「磨刀切豬肉」！熟練手法支持者超嗨：高票當選

記者柯振中／綜合報導

2024大選即將到來，各黨候選人正在加足馬力拉票，國民黨總統候選人侯友宜為了搶年輕票，近期愈來愈年輕化，不但勇於面對犀利的問題，跑去菜市場賣豬肉的模樣，也讓現場民眾笑成一團、大喊「總統」，對他親民的形象感到滿意，而他也呼籲青年朋友，一定要參與公共事務，有不同的青年政策，才能夠面對不斷轉變的環境。

侯友宜過去曾是刑警，一直以來以公正、無私的形象示人，深受許多支持者愛戴，過去除了曾化身車輪餅攤位老闆，也有出席過寵物耶誕趴，還將藝人米可白的愛犬「錢錢」誤認為「米可白本人」，逗趣的模樣令人哈哈大笑。

侯友宜受國民黨徵召，披上戰袍參選2024總統大選，他也為此加足馬力，形象開始年輕化、搶攻年輕選票，戴上眼鏡的斯文模樣也與過去十分不同。

對於犀利的核四、光電等問題，侯友宜從來不會迴避、閃躲，不但勇於面對鏡頭、敢與支持者對話，更是親自南下到台南、蘆竹視察，了解往後該如何解決這些困擾鄉親的難題。

▲▼為了搶攻年輕選票，侯友宜的形象愈來愈年輕化。（圖／翻攝畫面）

▲侯友宜到市場幫攤商販售豬肉，民眾開心大喊「高票當選」。（圖／翻攝畫面）

除此以外，侯友宜也曾到菜市場化身豬肉攤販，到廟宇參拜、替台灣鄉親祈福，就連造勢時也親自跑到台下，與支持者們閒話家常、拉著手一起鼓掌，親民形象深入人心，切豬肉前熟練的磨刀，顯然對於這些事前工作相當有經驗，更是有人大喊「總統」、「高票當選」，顯然人氣相當高。

侯友宜說，「年輕人最了解年輕人」，因此讓年輕人能夠參與公共政策，是國家未來最重要的方向，對於年輕人參政相當關心，加上行程跑透透、活力十足，不但整個人愈來愈年輕，年輕人的支持度也逐漸攀升。

▲▼為了搶攻年輕選票，侯友宜的形象愈來愈年輕化。（圖／翻攝畫面）

▲侯友宜認為，青年朋友一定要參與公共事務，讓大家一起面對未來的挑戰。（圖／翻攝畫面）

侯友宜也承諾，未來當上總統，將會依照憲法，到立法院國情諮文報告，對於青年朋友最關心的教育相關政策、產學落差、生育托育以及居住正義等問題，是因為社會結構不同，如今的青年政策與30年前相比，也絕對要有所轉變，因此青年朋友絕對要參與公共事務，讓大家能夠一起面對未來的挑戰、變局。

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