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173公斤健力選手！腰圍掉一半　甩重「林襄X2」成歐巴型男

▲健力選手173公斤經胃繞道手術成功甩掉81公斤。（圖／秀傳醫院提供）

▲健力選手173公斤經胃繞道手術成功甩掉81公斤。（圖／秀傳醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

南投1名體重高達173公斤的32歲健力選手，從小就是可愛的胖小弟，想要變型男找回健康及自信，2年前經秀傳醫院減重與新陳代謝手術中心進行胃繞道手術後，已經成功甩掉81公斤、相當於兩個林襄（體重約41公斤）的體重，腰圍更從66腰成38腰，行動不方便，走幾步就會喘、身體也出現怪味道的情況也改善，人也變得更有自信。

據了解，這名重量級健力選手從小就身材壯碩，出了社會後，也因為工作等壓力，體重直線飆高到173公斤，身體機能也變差，一到門診就跟主任醫師林建華說「我要減肥，我要變型男！」經過縮胃手術之後兩年，體重已經成功降了81公斤，也持續做重訓、保持良好運動。

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秀傳醫院說，除了這名健力選手，還有另一名來自田尾的許先生，才35歲就有三高，體重135公斤，他為了健康並想找到理想的另一半，尋求最有效的胃繞道減重手術，糖化血色素從8.7降到5.8，飯前血糖從234降到96。

▲健力選手173公斤經胃繞道手術成功甩掉81公斤。（圖／秀傳醫院提供）

▲秀傳醫院主任醫師林建華與許男(右)及健力選手(左)合照。（圖／秀傳醫院提供）

許先生感覺人生重新開始，擺脫高血壓、高血脂、糖尿病，健康報告交出漂亮成績單，經過一年，目前體重80公斤，每周慢跑、參加路跑活動，每天量體重，還成功交到女朋友 。

林建華強調，在台灣，BMI大於40病態性肥胖約有20萬人，肥胖是健康的殺手，可從改善生活型態、藥物治療及外科手術著手，體重控制沒有一勞永逸，需持之以恆，可透過微創手術來達到減重效果，不只恢復自信和健康，也因此能順利回歸職場並重拾正常美好的人生。

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