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雲林登革熱飆120例！彰化清潔隊挺進　支援古坑大清消

▲雲林登革熱疫情延燒彰化縣清潔隊協助消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲雲林登革熱疫情延燒，彰化隊協助消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

雲林縣本土登革熱疫情持續延燒，8月3日累計確診個案120例，分布在古坑鄉、斗六市、台西鄉、林內鄉及虎尾鎮，以古坑鄉最多案例，雲林縣政府訂於今明2天擴大進行化學防治作業，請求彰化縣支援，環保局結合各鄉鎮市清潔隊組成彰化隊，支援人力20人次與熱煙霧機37台次挺進協助進行擴大化學防治作業。

▲雲林登革熱疫情延燒彰化縣清潔隊協助消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

依據衛生福利部疾病管制署監測資料本土疫情持續升溫，全國登革熱本土病例累計845例，其中台南市691例、雲林縣120例，病例數快速增加，另於高雄市、台中市、南投縣及屏東縣亦有零星個案，全國病例數為近10年以來同期最高。

由於相鄰縣市皆有本土病例，彰化縣絕對不能掉以輕心，清潔隊業務與民眾生活息息相關，日常勤務繁重，接獲支援請求，仍然立即安排人力、檢查消毒機具，整裝完成。昨夜間工作結束後入住雲林，於今日清晨開始配合古坑鄉展開2日大消毒。縣長王惠美提醒隊員要注意個人安全，同時提供防護衣、防毒面罩、防噪音耳罩等裝備予工作人員，避免受化學藥劑傷害與病媒蚊叮咬。

▲雲林登革熱疫情延燒彰化縣清潔隊協助消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

環保局提醒民眾，目前正值登革熱流行期，加上暑假期間民眾入出境、南北往來頻繁，氣候炎熱且偶有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，各縣市均有登革熱流行風險，請民眾於下雨後務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉；儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。

另外環保局呼籲從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史。

▲雲林登革熱疫情延燒彰化縣清潔隊協助消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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登革熱古坑彰化環保局清潔隊雲林

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