「奉旨放生」害鵪鶉慘死　民俗專家砲轟：假慈悲、真殺生

▲宗教人士放生鵪鶉被丟棄在草叢內，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

觀世音菩薩成道日農曆6月19日，有宗教人士稱得到「上天旨意」消災祈福要在彰化縣社頭鄉十八彎古道水源保護區「放生」450鵪鶉、鴿子與斑鳩，卻讓鵪鶉屍群遍野發臭等死，知名民俗大師廖大乙砲轟，「這才是真殺生」、奉勸宗教團體真的不要藉神佛意旨假慈悲，買家禽來放生，恐會反撲到自身，務必慎戒之。

彰化社頭鄉清水岩十八彎古道入口，5日晚間文創生態協會在夜間觀察時，發現竟大批鵪鶉皮毛不整、成群死亡，僅剩少部分虛弱的鵪鶉存活，屍橫遍野、還有的早被輾壓踐踏發臭，讓社頭鄉代會主席陳慶福與協會人員看得簡直無法置信，經警方調查，是一名50多歲郭姓女子前往「放生」惹議。

彰化縣府動物防疫所長董孟治表示，郭女「惡意棄養動物」造成動物大量死亡，已渉《動物保護法》第25條第1項第1款規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，調查後會移交警方、函送地檢署偵辦。

廖大乙說，所謂的「放生」，是遇到動物或家禽生命即將被殺害、或是遇到風災水災落難，臨危中我們發心去拯救，經救助後讓牠長大、或是養到牠自然死亡，這才是真放生。

廖大乙說，如今放生的本意被曲解，刻意用錢去買、經由買賣取得，然後對其有所求，這根本就是假慈悲，而最可憐的就是那些被「放生」的動物、家禽或魚類，前腳佛號念完，後腳立即有人再行捕抓，「這種行為真的是對的嗎？」

廖大乙強調，案發當天是農曆6月19日，又是觀世音菩薩得道日，又選在清水岩寺放生，其實放生的出發點是好的，若是野放毒蛇或是其他會攻擊的動物，造成民眾不幸受傷或是像整批鵪鶉慘死，建議放生者應先對往生生靈求懺悔、否則因果恐會反噬到自身，應謹慎為之。