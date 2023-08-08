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「奉旨放生」害鵪鶉慘死　民俗專家砲轟：假慈悲、真殺生

▲▼ 1,2千隻鵪鶉被丟棄在彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道旁水源區旁的草叢，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。。（圖／民眾提供）

▲宗教人士放生鵪鶉被丟棄在草叢內，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

觀世音菩薩成道日農曆6月19日，有宗教人士稱得到「上天旨意」消災祈福要在彰化縣社頭鄉十八彎古道水源保護區「放生」450鵪鶉、鴿子與斑鳩，卻讓鵪鶉屍群遍野發臭等死，知名民俗大師廖大乙砲轟，「這才是真殺生」、奉勸宗教團體真的不要藉神佛意旨假慈悲，買家禽來放生，恐會反撲到自身，務必慎戒之。

▲彰化社頭鄉亂丟鵪鶉原是宗教放生所為。圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化社頭鄉清水岩十八彎古道入口，5日晚間文創生態協會在夜間觀察時，發現竟大批鵪鶉皮毛不整、成群死亡，僅剩少部分虛弱的鵪鶉存活，屍橫遍野、還有的早被輾壓踐踏發臭，讓社頭鄉代會主席陳慶福與協會人員看得簡直無法置信，經警方調查，是一名50多歲郭姓女子前往「放生」惹議。

彰化縣府動物防疫所長董孟治表示，郭女「惡意棄養動物」造成動物大量死亡，已渉《動物保護法》第25條第1項第1款規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，調查後會移交警方、函送地檢署偵辦。

廖大乙說，所謂的「放生」，是遇到動物或家禽生命即將被殺害、或是遇到風災水災落難，臨危中我們發心去拯救，經救助後讓牠長大、或是養到牠自然死亡，這才是真放生。

▲▼ 1,2千隻鵪鶉被丟棄在彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道旁水源區旁的草叢，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。。（圖／民眾提供）

廖大乙說，如今放生的本意被曲解，刻意用錢去買、經由買賣取得，然後對其有所求，這根本就是假慈悲，而最可憐的就是那些被「放生」的動物、家禽或魚類，前腳佛號念完，後腳立即有人再行捕抓，「這種行為真的是對的嗎？」

廖大乙強調，案發當天是農曆6月19日，又是觀世音菩薩得道日，又選在清水岩寺放生，其實放生的出發點是好的，若是野放毒蛇或是其他會攻擊的動物，造成民眾不幸受傷或是像整批鵪鶉慘死，建議放生者應先對往生生靈求懺悔、否則因果恐會反噬到自身，應謹慎為之。

▲▼ 1,2千隻鵪鶉被丟棄在彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道旁水源區旁的草叢，羽毛掉光模樣悽慘，已經發臭等死。。（圖／民眾提供）

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