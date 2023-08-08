彰化94歲嬤走失...74歲兒騎車載她回家　警不放心決定這樣做

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1名患有失智症高齡94歲阿嬤外出散步，走到南門市場卻迷路，員警發現滿頭大汗的老人家用台、日語頻頻問「這裡是台北嗎」，當下決定，先將人帶回派出所，又不放心她74歲的兒子騎機車要將人載回，便以巡邏車暖心送她平安返回住家，家屬相當感謝警察熱心協助。

▲彰化市94歲阿嬤外出散步迷路。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化分局民族路派出所警員潘盈州、戴育鴻日前執行勤務時，接獲報案有一迷失老人，員警立即馳往現場，發現該名阿嬤言語中夾雜台語及日文問「這裡是台北嗎？」，研判年事已大應是失智老人迷路。

員警接著發現這名阿嬤滿身大汗，於是以巡邏車先行送回派出所休息。並提供食物及飲水，幸好她身上帶有身分證，順利聯繫到她74歲兒子前來派出所相認，家屬見到母親安好這才放下心來。

阿嬤兒子向員警說，媽媽有失智現象，只是出門散步卻不知為何走到南門市場，員警發現其兒子年事已高不放心其用機車雙載返家，遂以巡邏車暖心載送老婦返回住家，家屬頻頻感謝警察熱心協助，並大讚有警察真好。

彰化警分局提醒，民眾家中如有失智長者，應在身上配戴易辨識身分的配件，亦可申請愛心手鍊，萬一走失時可協助警方於第一時間確認身分，並能迅速通知家屬，避免危險及憾事發生，也提醒民眾應多注意失智長者平時的照護，避免走失情形一再發生。