快訊／抓到了！2千隻鵪鶉被亂丟慘死　竟是紅衣女「奉旨放生」

記者唐詠絮／彰化報導

太殘忍！彰化社頭鄉清水岩十八彎古道入口，5日晚間文創生態協會在夜間觀察時，發現竟大批鵪鶉皮毛不整、成群死亡，僅剩少部分虛弱的鵪鶉存活，屍橫遍野的情況讓社頭鄉代會主席陳慶福與協會人員簡直無法置信，經警方調查，是一名50多歲郭姓女子前往「放生」，除了鵪鶉、還有斑鳩及鴿子，並稱是神的旨意，要消災祈福。

▲彰化社頭鄉亂丟鵪鶉原是宗教放生所為。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲貨車載到清水岩寺後方步道放生。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中警分局6日接獲民眾反映，清水岩古道有大量鵪鶉遭放生，其中多數鵪鶉奄奄一息或已死亡，擔憂會汙染環境致影響生態及禽流感或相關傳染病發生，據報後調查，8月5日適逢農曆6月19日觀世音菩薩成道日，下午14時10分許，有民眾發現穿紅色衣服疑似宗教團體前往清水岩古道進行放生儀式，並當場放生鵪鶉。

▲穿著紅衣郭女放生。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣動物防疫所調閱路口監視器，發現於5日下午1時許有符合特徵之自用小貨車（車內駕駛及乘客均穿著紅色衣服）載運鵪鶉前往放生地點，經查證後並聯繫車主，車主表示該車於8月5日借予郭姓友人使用，並供稱郭女借車適用於放生活動使用。

經警方聯繫郭女到案說明。郭女坦承於8月5日14時左右有至清水岩古道執行放生活動，她表示因上天旨意，需要消災祈福，故向友人購買300隻鵪鶉及友人贊助150隻斑鳩與鴿子前往該處放生，亦有拜請神尊（瑤池金母、福德正神、地藏王菩薩）到場護持，並稱只有她一人參與。全案田中警方依規定函轉彰化縣動物防疫所，依法進行後續調查及處置。

▲社頭代表會主席陳慶福指該處是水源保護區放生不宜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳慶福擔心的表示，由於一下子出現的數量之多，一看就不像野生的，而且這裡是水源保護區，上千隻的鵪鶉屍體一旦腐爛滋長細菌、可能造成汙染，呼籲民眾千萬不要以放生名義隨意丟棄、恐釀成生態浩劫。

