桃園今上班上課被罵爆！張善政3度說明　網讚：負責有為的市長

▲桃園市長張善政今天傍晚在個人臉書貼出「颱風瞬息萬變，市府團隊守護桃園的初衷永遠不變」貼文，多數網友都為他加油打氣。（圖／翻攝自張善政臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

「卡努」颱風今晚開始接觸北台灣陸地，昨晚做出與基北北不同調正常上班上課決定後，桃園市長張善政臉書被網友灌爆，張善政並不以為意，今天傍晚第3度提出說明，並在臉書貼文「颱風瞬息萬變，市府團隊守護桃園的初衷永遠不變」，網友紛紛留言「勇敢做對的事不容易，市長加油！」、「今天沒什麼風雨，昨天怒灌的人怎不繼續罵了」、「凡事依事實判斷感受到，張善政是負責任的有為市長」。

張善政昨晚先在臉書說明桃園今天正常上班上課的原因，今天上午出席「來吧！桃園大方購」宣傳記者會前受訪時再指出：「卡努颱風其實並沒有登陸，它是一個擦邊球，擦北海岸而過，對於新北、台北與桃園的影響是不一樣的。桃園這邊考量，根據中央氣象局預測跟停班停課還有一段距離，在這兩個原則權衡之下，我們覺得還是應該依照科學的依據，既然離停班停課距離還相當大，我們就不停班停課。」

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今天傍晚，張善政在臉書貼文「今天桃園的天候並沒有致災的危險，但有些地區還是小有風雨，對通勤者多少有些不便，大家辛苦了，請一定要多加小心，注意安全」。這兩天有許多市民與網友到我的臉書來留言，大家的意見，我都看到了，有些朋友提到，我們決定今日正常上班上課，與基北北的決策不同，這一點，我認為有必要清楚說明。

▲桃園市長張善政今天主持市府「卡努颱風災害應變中心二級開設」第二次工作會議，聽取各局處報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，基北北桃是共同生活圈、工作圈，有必要加深協作，這點我想大家都不會否認。四個城市的地理位置、產業型態、交通模式多少有些差異，強求大家都做一樣的決策，也不是對市民最負責任的態度。我們成立基北北桃合作交流平台，重點是讓四個城市可以即時快速且全面的溝通，確保大家的決策，彼此都充分瞭解，對四個城市的民眾也最有利。

以今日是否放颱風假為例，原則上我們希望基北北桃能夠同步，然而這並不是唯一的考量，桃園今日的氣象預測距離停班停課的距離還相當大，我們無法基於這樣的數據做出停班停課的決定。昨晚的決定，我們利用合作交流平台與台北、新北、基隆深度溝通。大家同時發布之前，都充分瞭解彼此所作決策的意義，也密切保持聯繫，以應對颱風可能帶來的風險，這就是基北北桃平台的意義所在。

▲桃園市長張善政今天主持市府「卡努颱風災害應變中心二級開設」第二次工作會議上對各局處提出建言。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有些民眾在我們臉書提問，工作在桃園，但居住在雙北，是否要來上班?依照勞基法相關法規，只要居住地或工作地，以及上班必經途中，有任一地點宣布停班停課，民眾都可依自身考量來決定是否出勤，有疑問的話，市府勞動局也會提供相關協助與諮詢。

今日下午我親自主持了桃園第二次災害應變會議，從昨天深夜到目前桃園市尚未出現明顯強烈風雨，然而卡努颱風速度緩慢，可能會持續帶來雨勢，市府會持續關注颱風動態，也請市民朋友注意安全，小心防災。