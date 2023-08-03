桃園沒颱風假被罵爆！網「給機會」盼明天　張善政5個字回應了

▲桃園明天是否放颱假，市長張善政今表示，應依氣象資料為依據，「我們再看看」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中度颱風「卡努」今明兩天將通過台灣北部地區，其中基北北宜宣布今天放假，桃園市則正常上班上課，大批網友灌爆桃園市長張善政臉書，至於網友關心桃園明天是否會停班課，桃園市長善政今（3）日上午表示，還是要依氣象資料為依據，「我們再看看」。

張善政今天上午出席「來吧！桃園大方購」宣傳記者會前受訪指出：「卡努颱風其實並沒有登陸，它是一個擦邊球，擦北海岸而過，對於新北、台北與桃園的影響是不一樣的。桃園這邊考量，根據中央氣象局預測跟停班停課還有一段距離，在這兩個原則權衡之下，我們覺得還是應該依照科學的依據，既然離停班停課距離還相當大，我們就不停班停課。」

▲「卡努」颱風襲擊北台灣，基北北桃昨晚首次未同調放颱風假，桃園市長張善政臉書被灌爆，網友意見兩極。（圖／翻攝自張善政臉書）

至於臉書網友反應部分，張善政認為，「網友們有各種意見我們都很尊重。每一次看看過去颱風來的紀錄，很多縣市做了決定以後，要不然就是停班停課後結果是好天氣，要不然是沒有停班停課結果天氣不好，所以任何一個縣市首長做這種決定，心裡面都是相當大的壓力，這是難免的現象」。

媒體也針對雙北來桃園上班的通勤族，有沒有什麼建議？張善政說，雙北來桃園上班的通勤族，因為雙北已經停班停課，所以他們不一定要來桃園上班，這是他們有依據可以不來上班的，他們應該衡量自己自身的安全，做最好的決定。

此外，針對今天到目前為止，桃園的天候，目前市長感受如何？張善政強調，我們很慶幸至少昨天深夜到今天早上為止，風雨都沒有很明顯，我們希望這個風雨不明顯的現象能夠持續，能夠真的如氣象局的預報，桃園今天的風雨沒有達到停班停課標準，讓市民的生活不要受到太大的干擾。

有網友寄望明天還有機會能放颱風假？張善政表示，我們再看看，還是以氣象局預報為主，氣象局預報至少今天是不會有停班停課的標準，我們會依照氣象局的預報為主。