卡努颱風引西南氣流+天文大潮　高雄「3區」預防性勸告撤離

▲高雄市副市長林欽榮視察路竹、永安低窪易淹水地區。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應卡努颱風外圍環流影響，水土保持署發佈高雄市 「桃源區」、「六龜區」及「那瑪夏區」土石流黃色警戒，民政局已展開六龜等3區保全戶預防性勸告撤離。另外，由於卡努恐引進西南氣流，再加上適逢天文大潮，高市府水情中心今（3）日16時0分擴大三級開設，由水利局緊急應變小組及民政局協同進駐水情中心，呼籲低窪地區民眾慎防積淹水。

卡努颱風來襲，氣象局預估高雄山區總雨量為300至500毫米，水土保持署已針對「桃源區」、「六龜區」及「那瑪夏區」發布土石流黃色警戒，民政局也針對桃源、六龜及那瑪夏等3區保全戶，包含特殊病患、潛勢危險地區等，進行預防性勸告撤離。

根據統計，截至今日下午5時，那瑪夏區及六龜區實施勸告撤離982人，因桃源區入夜可能發布土石流紅色警戒，正實施預防性撤離428人，3區就土石流黃色警戒區特殊病患（洗腎病患93人及孕婦5人）也實施預防性撤離。各區公所將密切注意颱風動向，嚴守崗位，感謝市民朋友配合，做好萬全準備，減少災情損害。

高雄市副局長林欽榮今也至路竹及永安區關切颱風期間防汛作業準備，並呼籲市民卡努颱風期間恐引進西南氣流，尤其路竹及永安地區沿海地勢低漥地區，應提前做好準備。

▲高雄市副市長林欽榮視察路竹、永安低窪易淹水地區。（圖／記者賴文萱翻攝）

近日（8/2-8/4）因天文大潮造成海平面水位上升，昨日潮位高於往常水位，路竹三公路83巷一帶低窪地區受潮汐影嚮，當天早上7點時有發生零星道路積水情形。水利局於防潮閘門關閉及啟動抽水後，道路積水隨即於8點30分消退。

林欽榮視察路竹區頂寮里三公宮防潮閘門時，指示海洋局、水利局，里長建議於養殖區排水路整治工程增設防潮閘門以防止趕潮回流。海洋局表示大湖埤排水ㄧ中排工程（1.1億）已獲漁業署同意補助，且已進入基本設計階段，後續配合新設防潮閘門，再由水利局調派移動式抽水機進行抽水，以降低颱風、豪雨及海水倒灌造成積水的影響。