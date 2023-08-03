那霸超市重新營業！　沖繩人搶購一空：颱風還會再來

▲那霸超市被掃購一空。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

中颱卡努目前正在日本宮古島北部海面，以每小時3公里速度持續朝西移動，目前沖繩縣本島風勢漸緩，許多大型超市已恢復營業。不過，目前卡努路徑很可能迴轉再往沖繩方向前進，所以許多民眾聽聞後，隨即前往超市搶購民生用品。

根據NHK報導，那霸市多間超市在臨時休業2天後，已於3日陸續恢復營業，吸引許多居民前往採購。不過，受到颱風影響，部分生鮮食品的上架量比平常少，肉類與海鮮在營業沒多久就處於缺貨的狀態。

另外，在預計卡努可能再次接近沖繩的情況下，許多顧客預防性的購買許多泡麵與冷凍食品；顧客向記者表示，「受到颱風影響，家裡已經要沒食物了，所以來買肉和一些即食的食品，因為颱風可能會再來，所以有多買一些。」

還有一名帶著孩子來沖繩旅遊的媽媽說，他們因為颱風而滯留，原本預計5日要搭機離開，但因為颱風可能又要來了，怕班機又會取消，現在正考慮要買多少食物才夠。

日本氣象廳預估的路徑顯示，卡努4日會開始往東北移動，預計5日至6日間可能會再度籠罩沖繩，但目前路徑可能會受太平洋高壓影響再有變化。