「卡努」強襲！國內線航班明取消12架次　各家航空異動一次看

▲卡努颱風影響，部分航班取消。（資料圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風暴風圈強襲，立榮航空明天周五(4日)國內線航班8架次取消，華信航空國內線航班明天也有4架次取消。另星宇航空明(4日)天沖繩航線2航班調整飛行時間並放大機型，再加派A321neo開出2班加班機。

立榮航空

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受到卡努颱風影響，立榮航空明(4)日國內線由台北出發航班上午8時前取消，包括往返台北-金門B78801、B78802取消，往返台北-南竿B78751、B78752、B79091、B79092取消，往返台北-北竿B78781、B78782取消。



華信航空

華信航空則表示，受到颱風外圍環流影響，明（04）日國內航班4架次取消，包括松山往返台東AE391、AE392，松山往返澎湖AE361、AE362。

星宇航空

星宇航空表示，受到卡努颱風影響，基於飛行安全考量及儘速疏運滯留沖繩之旅客返台，星宇航空明(4日)天沖繩航線2航班調整飛行時間，原航班將放大機型以A330neo飛航，並將加派一架A321neo開出2班加班機。

包括JX870台北-沖繩航班，調整至16:25起飛，JX871沖繩-台北航班，調整至20:15起飛。JX870、JX871放大機型以A330neo執飛，另再增派A321neo加班機JX1872台北-沖繩11:25起飛、JX1873沖繩-台北15:00起飛。

山東航空

受颱風卡努影響，山東航空明天(4日)台北-青島SC4086航班順延至8月6日12點40分起飛。