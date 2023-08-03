誆投資清冠一號穩賺不賠　中藥行闆娘詐客戶百萬被起訴

▲桃園區某中藥行負責人陳姓婦人，3月疫情期間向客戶誆稱投資牛黃、清冠一號等藥材穩賺不賠，客戶信以為真投資百萬元，未料陳女拿到錢後卻失聯。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區經營中藥行的陳姓婦人去年3月間向張姓客戶誆稱，疫情期間投資牛黃宇清冠一號等中藥材保證必定大漲、穩賺不賠，陳婦向客戶聲稱投資後保證90天獲利百萬元以上，否則願原價退回投資款，客戶信以為真當場交付2張面額共計百萬元支票給陳女，陳婦亦交給客戶2張面額百萬元支票給客戶，未料，陳婦兌現支票後即失聯，客戶才驚覺售票上當；桃檢複訊時，陳婦坦承犯行，檢方偵結依詐欺取財罪嫌提起公訴。

檢警調查，62歲的陳姓婦人是桃園區中正路某中藥行負責人，去年3月間因疫情關係，中藥清冠一號一藥難求，陳婦當時向張姓客戶鼓吹，中藥材牛黃、清冠一號需求大，若在疫情爆發前進口可保證穩賺不賠，陳婦還慫恿張男投資，簽立投資合作契約，保證簽約後90天獲利百萬元以上，若未如期獲利，可無條件解約取回投資本金。

張姓客戶信以為真，當場簽立投資合約，並面付2張面額共計百萬元支票給陳婦作為投資款，陳婦亦交付2張面額也是百萬元支票給張男，作為日後可取回金之保證。未料，陳婦隨即將張男交付2張支票兌現，得款百萬元後即失聯，張男察覺陳婦失聯後到銀行欲兌現支票，卻發現陳婦給予支票均被退票，驚覺受騙上當。

桃檢複訊時，陳婦坦承為中藥行負責人，也不否認與張姓客戶有投資合作契約書上簽名之事實；檢方認為被告陳婦有詐騙之事實，偵結依詐欺取財罪嫌將陳婦提起公訴。