LIVE／颱風主環流抵達「雨最猛時段」來了　氣象局最新說明

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中度颱風「卡努」移動速度緩慢，暴風圈接觸台灣陸地的時間比原先預估的延後，大約會在晚間至深夜才觸陸。目前颱風環流主體正式抵達，大台北、基隆的風雨將會再增強，而且會有持續性雨勢，今晚到明晨是風雨最強的時刻。氣象局17:40將說明颱風最新動態。

卡努下午16時的中心位置在台北的東北方約 320 公里之海面上，以每小時5轉7公里速度向西轉東北東進行，近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風，七級風平均暴風半徑280公里。

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▲雷達回波圖 。（圖／氣象局）

中央氣象局表示，卡努移動到不利發展的環境，強度可能減弱，暴風圈也有機會縮小，今夜到明晨是對天氣影響最劇烈的時段，但明日逐漸脫離台灣，風力將緩速減弱，而陸警有機會於明晨解除。另外，受西南風影響，今晚開始降雨主場將轉至中南部，必須嚴防致災性大豪雨。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，卡努颱風環流主體正式抵達，大台北、基隆的風雨將會再增強，而且會有持續性雨勢，今晚到明晨將是風雨最大、感受最強的時刻，建議非必要不要出門。

氣象局稍早16:35也針對14縣市發布大雨特報。氣象局說明，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日北部、南投地區及中南部山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

影響時間：03日下午至05日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區

▲受颱風外圍環流影響，北部有明顯風雨。（圖／記者李毓康攝）