玉皇太子慈善功德會做公益　贈福袋幫弱勢戶義剪修門面

▲孝德傳承義剪團志工隊免費為弱勢民眾義剪修門面。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

以協助弱勢民眾、關懷生老病死苦的新北市玉皇太子慈善功德會，於今（1日）下午在蘆洲集賢市民活動中心禮堂，與新北市蘆洲社福中心共同舉辦民生物資捐贈暨義剪、民俗推拿、法律諮詢等公益活動，到場參加的民眾有近百位，都是蘆洲社福中心長期服務的個案，每人還獲贈1份市值600元的福袋，內容物包含麵條、食用油、罐頭、乾糧等。

玉皇太子慈善功德會宮主蘇明輝表示，該會4年前成立於板橋地區，奉玉皇太子神明指示，於2年前遷移至蘆洲，希望服務更多基層苦勞民眾，除籌措民生物資捐贈外，更成立孝德傳承義剪團志工隊，免費為民眾義剪。此外，功德會還連結民俗推拿師傅，免費為民眾推拿紓壓。

▲玉皇太子慈善功德會在蘆洲捐贈百份福袋幫助弱勢家庭。

社會局社工科長劉文湘代表市府到場頒贈感謝牌，她表示，蘆洲與八里為新興市鎮潛力區，吸引了許多外來人口移居，相對地一些基層的勞力民眾和經濟弱勢者更需要關懷，在疫後許多原物料上漲，民生物資也紛紛調漲之際，玉皇太子慈善功德會所捐贈的福袋猶如及時雨，尤其還有免費義剪、推拿舒壓等服務，真正幫弱勢民眾紓解各項生活壓力。

一位參加活動的婦人表示，因家境清寒，要上美容院剪髮也是一筆開銷，因此隱忍一年，感謝社福中心與玉皇太子慈善功德會合辦這次公益活動，讓她能好好整理門面。新北市議員邱婷蔚和助理王威元也蒞臨會場，肯定市府用心，媒合公益響應新北市好日子愛心大平台，共同守護弱勢家庭的生活。

▲新北市社會局社工科長劉文湘（中）和玉皇太子慈善功德會宮主蘇明輝（左）將福袋贈與民眾。

▲玉皇太子慈善功德會還媒合推拿師傅為民眾舒解生活壓力。