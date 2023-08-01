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新北瑞芳福龍宮陸橋拆除　台2線濱海公路8／7夜間全線封閉

▲新北瑞芳福龍宮陸橋拆除 台2線濱海公路8／7夜間全封閉。（圖／新北市工務局提供）

▲新北瑞芳福龍宮陸橋拆除，封閉台2線海濱路（濱二路至洞頂路）全線道路。（圖／新北市工務局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府養工處辦理瑞芳區福龍宮陸橋拆除工程，將於8月7日夜間23時起至翌日上午6時，進行大梁拆除吊離作業。養工處表示，由於福龍宮陸橋位於濱海公路上，此次施工期間將封閉台2線海濱路（濱二路至洞頂路）全線道路，對大型車輛影響較大，請大型車輛必須提前改由台2丙、基福公路、東碇路及台62通行，小客車則改經由洞頂路、金水公路、濱二路通行，施工期間若遇雨將順延。

養工處表示，新北市改制升格以來，已拆除50座使用率低的人行陸橋，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序進行評估，由養工處、交通局及各轄區公所邀集民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，透過試辦封閉改變民眾通行習慣，並蒐集民眾意見，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。

養工處指出，瑞芳福龍宮陸橋拆除工程將分4個階段進行，其中僅大梁拆除吊離階段需封閉全線道路，拆除吊離工程將於8月7日夜間11時起至翌日上午6時進行，屆時將封閉台2線海濱路（濱二路至洞頂路），大型車輛請提前改由台2丙、基福公路、東碇路及台62通行，請小客車改由洞頂路、金水公路及濱二路通行，其餘拆除階段僅使用部分人行道施工，不影響車輛通行，請用路人依改道動線及義交指揮下配合改道。

養工處補充說明，施工期間公車791路線，共計停駛6個班次：8月7日夜間，國家新城發車末班車時間提早為20時5分，福隆末班車提前在21時30分發車；8月8日上午國家新城頭班車發車時間改為5時35分、福隆頭班車時間延至7時10分發車，現場公車站牌將設置告示牌，並已提前通知客運公司等相關單位，施工造成不便敬請見諒，拆除後人行空間將變更寬敞，通行也更為安全便利。

工務局長祝惠美強調，伴隨時代演變及行環境的進步，陸橋使用率逐漸降低，瑞芳福龍宮陸橋是新北市升格以來拆除的第51座人行陸橋，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，以改善人行環境，提升市容景觀。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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