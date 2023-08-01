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颱風「卡努」路徑西修　新北水利局嚴陣以待提早應變

▲颱風「卡努」路徑西修 新北水利局嚴陣以待提早應變。（圖／新北市水利局提供）

▲新北水利局破堤施工案件檢查。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

卡努颱風來勢洶洶，新北市政府水利局已做好防颱準備，要求各單位超前準備，包含水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預佈、破堤施工案件檢查、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、自主防災社區維運、防汛備料清點，並請公所針對易淹水地區進行巡查清淤等，藉由提早應變、充分準備，以因應卡努颱風來襲。

水利局長宋德仁表示，水利局轄管84座抽水站347台抽水機組皆已完成測試功能正常，並持續進行抽水站預抽機制、透水保水設施抽查，藉由新北市智慧防汛平台系統即時監看水情，再聯合新北首創偵水志工協助使防汛整備工作更加強化與落實。

▲颱風「卡努」路徑西修 新北水利局嚴陣以待提早應變。（圖／新北市水利局提供）

▲新北市瑞芳區公所低地排水設施巡檢。

宋德仁說，為利加強整備，針對易積淹水點已請所轄各區公所及相關單位持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤工作並注意安全相關規定。另今（1日）亦再次進行各區低地排水設施檢查、5處破堤施工查核、16處河道內施工案件及8處分洪道檢查，以確保安全。

宋德仁補充，已依訂定之防汛作業手冊執行，針對地勢低窪、易積水處設置大、中及小型移動式抽水機組計28處30台，並於分洪道、各區低地排水設施進行自主檢查。有關砂包管控，已備有足夠數量，以供臨時搶險及區公所領取使用。

水利局表示，為減輕市民因橫移門關閉車輛移置之困擾，已與交通局及警察局協調，若因豪大雨影響發佈高灘地停車場車輛儘速駛離時，將立即配合開放橫移門周邊道路紅黃線停車，以利市民及早將停放車輛移置。請市民多多注意相關訊息，後續如需進行關閉橫移門，亦將提早發佈新聞稿、跑馬燈等周知市民，並配合改道行駛。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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