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新北文山茶區製茶技術競賽　石碇茶農張建國奪得特等獎

▲新北文山茶區製茶技術競賽 石碇茶農張建國奪得特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北文山茶區製茶技術競賽，石碇茶農張建國（中）奪得特等獎。新北市農業局長李玟（左3）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石碇區農會於7月31至8月1日在農業部茶及飲料作物改良場北部分場辦理「新北市112年文山茶區製茶技術競賽」，本次共計35名選手參賽，在兩天的技藝較勁，最後由石碇區張建國脫穎而出，榮獲特等獎殊榮，今（1日）由新北市政府農業局長李玟頒獎，肯定製茶師技藝超群。

新北市轄內茶葉栽培面積約為753.82公頃，其中包種茶最大產區坪林栽培面積達488.89公頃，年產量282公噸，石碇、深坑、平溪、汐止、新店也是包種茶產地之一。本屆文山茶區製茶技術競賽共計8區農會參與，推派35位新北市的優秀茶師分別來自坪林、石碇、三峽、新店、深坑、林口、汐止、平溪茶區，茶師們透過製茶技術，提升新北茶產業競爭力。獲獎選手將參加8月10、11日新北市、台北市製茶技術競賽。

▲新北文山茶區製茶技術競賽 石碇茶農張建國奪得特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲42歲的特等獎得主張建國。

農業局表示，好茶需要有高品質茶菁原料外，更需要製茶師展現精湛技術，參賽者齊聚一堂，以相同製茶環境及條件，憑藉製茶師自身經驗及當下氣候判斷萎凋、殺菁、揉捻、乾燥等過程，耗時1天1夜，需全程專注，相當考驗參賽者的體力、判斷力及耐力。

競賽由農業部茶及飲料作物改良場北部分場蘇彥碩分場長擔任評審，交茶成品以條型茶為主，評比從香氣、外觀、水色評選出特等獎、頭等獎、貳等獎及參等獎共4等次，競賽最後由石碇區張建國拿下特等獎，評審蘇彥碩表示，本次比賽於夏季舉行，茶菁生長快速，水分含量較少，製作過程在水分和活性保留相當重要。特等獎茶湯乾淨圓潤，具品種特色，蘭花香明顯，滋味醇厚韻味佳，將包種茶特色發揮到淋漓盡致。

▲新北文山茶區製茶技術競賽 石碇茶農張建國奪得特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲評比從香氣、外觀、水色評選出特等獎、頭等獎、貳等獎及參等獎共4等次。

42歲的特等獎得主張建國，在父親旁邊學習製茶10多年，每年做茶超過1000斤。張建國連續4年都來參賽，今年是第一次獲得特等獎，在製茶過程中，為了保存茶菁水分，茶菁堆置較高，翻攪力道放輕，且靜置時間拉長，直至半夜兩點才開始炒茶，另外也仔細挑梗，光挑梗就花了4小時。

張建國表示，這次石碇青農報名製茶技術競賽非常踴躍，同時也奪下許多獎項，這次能夠獲得特等獎，十分開心，也希望之後石碇青農們都能在雙北技術競賽也能奪下好成績。

▲新北文山茶區製茶技術競賽 石碇茶農張建國奪得特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲比賽耗時1天1夜，需全程專注，相當考驗參賽者的體力、判斷力及耐力。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，共同增進新北市茶產業的市場競爭力，在地茶品可洽石碇區農會：02-2663-1214選購，更多活動及優惠詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

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