水電行老闆猛頂夾娃娃機　違停被開單...嗆警「揹槍流氓」慘了

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名熱衷夾娃娃機的男子，因想多夾取商品，用碩壯的身體猛頂，企圖搖動娃娃機，此舉引起其他顧客注意而報警。警方抵達，向其詢問狀況時，男子卻不發一語走出娃娃機店，但因機車違停紅線，遭到警方開單，男子收到罰單後，竟嗆警「揹槍的流氓」，警員將其依妨害公務帶回偵辦。

▲余男為了得到機台內商品，猛頂娃娃機企圖將商品搖落。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北市中和地區的54歲余姓男子，為水電材料行老闆，平時非常熱衷夾娃娃機。昨天（31日）晚間10時許，前往新北中和景新街某間娃娃機店，消費了2至3百元，夾取了些取商品，但余男為了想讓機台內商品掉落，不斷推擠、搖晃機台，讓其他人以為在故意破壞機台，通報警方處理。

▲余男機車違停遭開單，離去時碎念警員為「揹槍的流氓」。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方抵達，發現店內僅有余男，立即上前詢問，余男卻不理會警員，離開娃娃機店後，準備騎機車離去，警員發現，余男機車違停，立即對其開單告發，余男收到罰單騎車離去時，對警員碎念「揹槍的流氓」，警員將其壓制逮捕。經警方訊問，依妨害公務罪將余男移送新北地檢署。

▲警員遭辱罵後，立即將余男壓制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）