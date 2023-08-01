　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快儲水！基隆5.8萬戶8／6停水23hrs　影響範圍一次看

▲自來水公司第三區管理處20日將施工，苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、西湖鄉部分區域停水11個小時，請民眾多加留意。（圖／記者黃孟珍攝）

▲台灣自來水公司第一區管理處6日22時起將停水23小時，影響戶數約5萬8689戶。（圖／示意圖／ETtoday資料照）

記者郭世賢／基隆報導

注意了！台灣自來水公司第一區管理處發布停水通知，為了加強基隆市中正區、信義區用戶供水穩定，辦理仁愛區忠一路至喜豬橋新設500mm管線工程，訂於8月6日22時起至8月7日21時止，共計23小時停水作業，影響戶數5萬8689戶，請用戶配合節約用水並預作儲水準備。

【停水區域】高地區停水：

[廣告]請繼續往下閱讀...

基隆市中正區：海濱里、正濱里、中正里、中濱里、建國里、砂灣里、真砂里、正砂里、中砂里、入船里、正船里、中船里、港通里、義重里、正義里、信義里、德義里。

基隆市信義區：仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里。

基隆市仁愛區：林泉里、花崗里、虹橋里、水錦里、智仁里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博 愛里、福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、崇文里、文安里、兆連里、獅球里、書院里、朝棟里、光華里、明德里、同風里、文昌里、新店里。

基隆市中山區：新建里、安民里、安平里、中山里、民治里、中興里、仁正里、健民里、通化里、居仁里、通明里、和平里、仙洞里、太白里、西康里、西定里、西華里、西榮里。

基隆安樂區：西川里、定國里、定邦里、慈仁里、安和里、樂一里（含各巷弄）一帶，停水戶數（高地區停水）共計1萬8846戶。

【水壓降低區域】平地區降壓：

基隆市中正區：正濱里、中正里、中濱里、正砂里、正船里、港通里、德義里；基隆市信義區：仁壽里；基隆市仁愛區：花崗里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、崇文里、文安里、兆連里、書院里、朝棟里、光華里、明德里、同風里、文昌里、新店里，水壓降低戶數共計3萬9843戶。

台灣自來水公司第一區管理處指出，上述區域請用戶提早儲水備用，本次停水如工程順利完成將提前供水，本次停水期間因重大事故需緊急用水，請連絡基隆服務所電話：02-2425-2103，停水復水後，因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒。停水期間如遇火警請消防局以水箱車救火，本次停水消息請上「自來水全球資訊網」查詢。

台灣自來水公司第一區管理處表示，停水期間注意事項：水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源：1、馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災；2、易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全；3、建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆越南語沉浸式樂學夏令營　副市長邱佩琳親臨感受精彩文化

►基隆Podcast分享企業認養候車亭　副市長邱佩琳盼延續父親精神

►68歲綠資深前議員游祥耀離世　他憶過往喊：正義武士持續流傳

►謝國樑市政滿意度50.4%　「行人友善」市民最有感

ET快訊
快訊／潘孟安論文涉抄襲　審查結果出爐！
6連霸里長疑熱死！　倒地畫面曝光
快訊／台電挖破水管　台中5.3萬戶停水
陳吉仲升部長突下暴雨！　西裝全濕透
北部風力近颱風假標準！卡努「大轉彎彈開」暴風圈可能觸陸
李玟老公Bruce傳「親按火化鈕」　遭粉絲一路追罵爆衝突
快訊／李玟老公遭包圍飆罵　終於說了2句話
鳳梨直播低頭鞠躬2次　保母不領情：他的道歉像大便一樣
快訊／25歲女拍照遭大浪捲走　溺水身亡
33萬粉火辣實況主「私密片外流」！他喊：限時發車　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南高工改制　「成大附屬南工」揭牌開啟發展新篇章

快訊／5.3萬戶斷水！台電挖破水管　台中北屯8／3起停水47hrs

免試入學續招！教育部主管高中職　192校釋出逾1.3萬名額

北部風力近颱風假標準！卡努「大轉彎彈開」暴風圈可能觸陸

卡努進逼逢「年度大潮」！氣象局預警：西部東北部防海水倒灌

快儲水！基隆5.8萬戶8／6停水23hrs　影響範圍一次看

驚喜連連！12星座「8月運勢」一次看　這類人愛情運大爆發

「網購包裝減量指引2.0」啟動　目標2026年減9萬噸

爸爸退休迷上夾娃娃「家堆買戰利品」超崩潰！過來人卻讚：賺翻

去酒吧「3人點3杯沙瓦」噴2000！她揭內幕傻眼：老闆喝4杯也算

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

朱碧石來了！被摔直接暴怒XD　嗨跳開花舞、《Queencard》

《拳下》師徒賽前量血壓　疑妹子「太兇」飆破180！

台南高工改制　「成大附屬南工」揭牌開啟發展新篇章

快訊／5.3萬戶斷水！台電挖破水管　台中北屯8／3起停水47hrs

免試入學續招！教育部主管高中職　192校釋出逾1.3萬名額

北部風力近颱風假標準！卡努「大轉彎彈開」暴風圈可能觸陸

卡努進逼逢「年度大潮」！氣象局預警：西部東北部防海水倒灌

快儲水！基隆5.8萬戶8／6停水23hrs　影響範圍一次看

驚喜連連！12星座「8月運勢」一次看　這類人愛情運大爆發

「網購包裝減量指引2.0」啟動　目標2026年減9萬噸

爸爸退休迷上夾娃娃「家堆買戰利品」超崩潰！過來人卻讚：賺翻

去酒吧「3人點3杯沙瓦」噴2000！她揭內幕傻眼：老闆喝4杯也算

3人擠4坪貨櫃屋！育5歲過動兒+病夫住院　貧苦癌末婦撐不住了

穿戴全套裝備指揮交通　23歲男假冒警察判拘20天！沒理會遭通緝

「漢文帝霸陵」極罕見陪葬品出土　「大貓熊」封存2000年見天日

台南高工改制　「成大附屬南工」揭牌開啟發展新篇章

質疑高師大想幫潘孟安隱密　王鴻薇再轟：跟谷辣斯一樣厚臉皮

潘孟安論文涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵　限期2個月更正

台中前瞻預算補助六都倒數第二　盧秀燕吐委屈：請別擱置捷運藍線

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

NewJeans出道1年「達20億播放量」破KPOP紀錄！　這2主打收聽最高

SM新男團才出道「成員爆進出獵艷場所」！舊照被挖惹議　韓網掀論戰

生活熱門新聞

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

快訊／卡努很魁梧！　北部今早颱風雨來了

卡努路徑南修！這天起半個台灣有雨

即／丹丹漢堡廣東店結束營業　粉絲含淚送別

女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！他爆難受

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金　同框國旗合照

卡努路徑「各國超級電腦大亂鬥」　網驚：納莉2.0？

卡努路徑一夜大翻盤！　原因曝光

颱風預報「為何圈越畫越大？」　氣象局解密

綠過超多人！健身教練勸：別讓女友上教練課

更多熱門

相關新聞

七堵車站旁法拍屋　二拍425.5萬賣出「每坪20萬」

七堵車站旁法拍屋　二拍425.5萬賣出「每坪20萬」

法務部行政執行署宜蘭分署今(31)日上午11時舉行舉辦不動產拍賣會，拍賣基隆、新北等多筆不動產，其中基隆七堵車站附近一間21.25坪法拍屋以425.5萬被買走，等同每坪僅20萬元。

基隆宣導防溺水口訣　AED急救功能大揭密

基隆宣導防溺水口訣　AED急救功能大揭密

他曝柯告知「基隆傾向禮讓藍」

他曝柯告知「基隆傾向禮讓藍」

男拔6機車零件！警見「這物」懂了

男拔6機車零件！警見「這物」懂了

快訊／呂美玲宣布退出國民黨　基隆市黨部證實：依程序提報黨中央

快訊／呂美玲宣布退出國民黨　基隆市黨部證實：依程序提報黨中央

關鍵字：

基隆自來水管線停水

讀者迴響

熱門新聞

獨／光陽國民125機車下殺3開頭

快訊／00878配息金額出爐！年化配息率6.4%　8／16除息

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

光陽GP125促銷揭曉最低39800入手

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

快訊／李玟老公離場遭飆罵「下地獄」！　親回2句話網全炸鍋

懷孕7個月被痛毆掐脖！《流星花園》男星妻宣布和好

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

充氣溜滑梯吹到50m高空　父重摔身亡3歲女送醫

快訊／卡努很魁梧！　北部今早颱風雨來了

卡努路徑南修！這天起半個台灣有雨

更多

最夯影音

更多
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面