快儲水！基隆5.8萬戶8／6停水23hrs　影響範圍一次看

▲台灣自來水公司第一區管理處6日22時起將停水23小時，影響戶數約5萬8689戶。（圖／示意圖／ETtoday資料照）

記者郭世賢／基隆報導

注意了！台灣自來水公司第一區管理處發布停水通知，為了加強基隆市中正區、信義區用戶供水穩定，辦理仁愛區忠一路至喜豬橋新設500mm管線工程，訂於8月6日22時起至8月7日21時止，共計23小時停水作業，影響戶數5萬8689戶，請用戶配合節約用水並預作儲水準備。

【停水區域】高地區停水：

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基隆市中正區：海濱里、正濱里、中正里、中濱里、建國里、砂灣里、真砂里、正砂里、中砂里、入船里、正船里、中船里、港通里、義重里、正義里、信義里、德義里。

基隆市信義區：仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里。

基隆市仁愛區：林泉里、花崗里、虹橋里、水錦里、智仁里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博 愛里、福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、崇文里、文安里、兆連里、獅球里、書院里、朝棟里、光華里、明德里、同風里、文昌里、新店里。

基隆市中山區：新建里、安民里、安平里、中山里、民治里、中興里、仁正里、健民里、通化里、居仁里、通明里、和平里、仙洞里、太白里、西康里、西定里、西華里、西榮里。

基隆安樂區：西川里、定國里、定邦里、慈仁里、安和里、樂一里（含各巷弄）一帶，停水戶數（高地區停水）共計1萬8846戶。

【水壓降低區域】平地區降壓：

基隆市中正區：正濱里、中正里、中濱里、正砂里、正船里、港通里、德義里；基隆市信義區：仁壽里；基隆市仁愛區：花崗里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、崇文里、文安里、兆連里、書院里、朝棟里、光華里、明德里、同風里、文昌里、新店里，水壓降低戶數共計3萬9843戶。

台灣自來水公司第一區管理處指出，上述區域請用戶提早儲水備用，本次停水如工程順利完成將提前供水，本次停水期間因重大事故需緊急用水，請連絡基隆服務所電話：02-2425-2103，停水復水後，因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒。停水期間如遇火警請消防局以水箱車救火，本次停水消息請上「自來水全球資訊網」查詢。

台灣自來水公司第一區管理處表示，停水期間注意事項：水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源：1、馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災；2、易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全；3、建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。