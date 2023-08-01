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基隆表揚仁愛區30位模範父親　謝國樑盼作為家庭價值表率

▲基隆表揚仁愛區30位模範父親 謝國樑盼作為家庭價值表率。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆表揚仁愛區30位模範父親及14位好人好事代表。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛區模範父親及好人好事代表表揚活動，今（1日）午間在仁愛區行政大樓熱鬧登場，市長謝國樑頒發獎牌表揚30位模範父親及14位好人好事代表，並讚許受獎代表們的良好家庭價值，陪伴基隆孩子健康成長，期待他們的精神能成為社會各界表率，營造社會風氣良善和樂。

謝國樑表示，其中福仁里的模範父親張松茂，現年已73歲，親自以身作則教養子女，為人經營店鋪秉持誠信至上，奮鬥事業之餘，樂善好施並回饋社會，為里鄰所敬佩。德厚里的張金來急公好義，積極參與社會公益團體，並擔任警友站、義消顧問等職務，為公益付出不輟，獲薦好人好事代表，兩人皆代表仁愛區接受市府表揚。

▲基隆表揚仁愛區30位模範父親 謝國樑盼作為家庭價值表率。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市仁愛區書院里模範父親林明雄（中）。基隆市長謝國樑（左2）、基隆議長童子瑋（右1）。

另外，仁愛區公所今年推選30位模範父親，包括原住民古史德明、福仁里張松茂、新店里張武義、文昌里謝明煌、同風里蔣斈水、明德里黃楚源、光華里余建春、朝棟里王桂芬、書院里林明雄、獅球里蔡肇銘、兆連里汪金城、文安里柯敏雄、崇文里涂金火。

曲水里吳勝雄、德厚里張春淋、龍門里邵漢騰、英仁里蘇玉松、育仁里劉坤樹、吉仁里吳志洞、誠仁里趙權龍、博愛里陳楊俊、仁德里邱謙珂、玉田里黃東海、忠勇里曾榮吉、和明里嚴子琦、智仁里紀清仁、水錦里林弘崧、虹橋里潘滄地、花崗里陳修齊、林泉里陳祿成。

仁愛區14位好人好事代表，則有德厚里張金來、龍門里吳玉盒、曲水里黃淑華、崇文里游素嬌、文安里陳鐘文娟、兆連里陳茂松、獅球里劉秉忠、書院里張游雪英、朝棟里簡文德、光華里楊美真、明德里王冠博、同風里楊榮昌、文昌里施淑惠、新店里周民昭。

▲基隆表揚仁愛區30位模範父親 謝國樑盼作為家庭價值表率。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆表揚仁愛區30位模範父親 謝國樑盼作為家庭價值表率。（圖／記者郭世賢翻攝）

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